Драгомирецкая: как в Кишиневе борются с бродяжничающими подростками

Представитель министерства внутренних дел республики раскрыла скобки: какие метода применяют сотрудники полиции и примэрии столицы для того, чтобы минимизировать случаи преступлений, совершаемых молодыми людьми.

Экспертиза Драгомирецкая: как в Кишиневе борются с бродяжничающими подростками

Многие жители Кишинева часто замечали в центре города несовершеннолетних бродяг, которые либо просят милостыню, либо по вечерам и вовсе готовы ограбить человека, чтобы заработать на жизнь или, что еще хуже, на алкоголь или наркотические вещества.

Злачные места, где обитают эти несчастные несовершеннолетние - район возле железнодорожного вокзала Кишинева, а также пространство возле заброшенной гостиницы "Националь", которая стала для юных бродяг вторым домом.

О том, как полиция ведет борьбу с бродяжничеством и криминалом среди подростков в столице в эфире студии Sputnik Молдова рассказала начальник отдела защиты детей Национального инспектората общественной безопасности Алена Драгомирецкая.

"Самая большая проблема с данными детьми и подростками - их обратная социализация после совершенных противоправных действий. Многие привыкают к такому существованию, иных удается вернуть в семьи, к нормальной жизни. Часть из них - выпускники интернатов, которые связываются с плохой компанией, другие находят в столице неофициальные подработки, не имея, где жить", - рассказала собеседница.

Сотрудники МВД совместно с ответственными лицами из примэрии муниципия Кишинев проводят регулярные рейды, чтобы предотвращать случаи совершения преступлений среди несовершеннолетних, чтобы провести работу по перевоспитанию таких подростков. Однако в ряде эпизодов некоторые возвращаются к бродяжническому стилю жизни, который стал для них привычным.

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