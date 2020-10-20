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Драгомерецкая Алёна
© Sputnik / Mihai Caraus

Драгомирецкая: как в Кишиневе борются с бродяжничающими подростками

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Представитель министерства внутренних дел республики раскрыла скобки: какие метода применяют сотрудники полиции и примэрии столицы для того, чтобы минимизировать случаи преступлений, совершаемых молодыми людьми.

Экспертиза
Драгомирецкая: как в Кишиневе борются с бродяжничающими подростками

Многие жители Кишинева часто замечали в центре города несовершеннолетних бродяг, которые либо просят милостыню, либо по вечерам и вовсе готовы ограбить человека, чтобы заработать на жизнь или, что еще хуже, на алкоголь или наркотические вещества. 

Злачные места, где обитают эти несчастные несовершеннолетние - район возле железнодорожного вокзала Кишинева, а также пространство возле заброшенной гостиницы "Националь", которая стала для юных бродяг вторым домом.

О том, как полиция ведет борьбу с бродяжничеством и криминалом среди подростков в столице в эфире студии Sputnik Молдова рассказала начальник отдела защиты детей Национального инспектората общественной безопасности Алена Драгомирецкая.

"Самая большая проблема с данными детьми и подростками - их обратная социализация после совершенных противоправных действий. Многие привыкают к такому существованию, иных удается вернуть в семьи, к нормальной жизни. Часть из них - выпускники интернатов, которые связываются с плохой компанией, другие находят в столице неофициальные подработки, не имея, где жить", - рассказала собеседница. 

Сотрудники МВД совместно с ответственными лицами из примэрии муниципия Кишинев проводят регулярные рейды, чтобы предотвращать случаи совершения преступлений среди несовершеннолетних, чтобы провести работу по перевоспитанию таких подростков. Однако в ряде эпизодов некоторые возвращаются к бродяжническому стилю жизни, который стал для них привычным.

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Теги:
детская преступность, преступность, оргпреступность


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