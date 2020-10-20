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Валентин Крылов.
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: какие партии пройдут в парламент Молдовы при досрочных выборах

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201020/32081693/pri-dosrochnykh-vyborakh-v-parlament-proydut-eti-partii.html

Пока население страны и политики сосредоточены на президентской кампании, но как поведет себя нынешний состав высшего законодательного органа страны - возможны ли досрочные выборы, и какие силы могут войти в следующий состав парламента - ответы дал аналитик.

Экспертиза
Крылов: вот, какие партии пройдут в парламент Молдовы при досрочных выборах

В молдавском экспертном сообществе и среди представителей ведущих политических партий не раз звучали мнения о том, что после того, как граждане страны определятся с выбором президента, могут начаться разногласия среди депутатов высшего законодательного органа республики, вслед за чем парламент может быть распущен. 

Насколько вероятен такой сценарий? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик ВУалентин Крылов. 

"Мы живем в век стремительного развития политических технологий, теоретически нельзя исключать появления новой мощной партии в стране, которая могла бы заявить о себе и стать частью следующего парламентского большинства. Но вероятность этого невелика, а в следующий состав парламента вошли бы ПСРМ, партия Санду, "Наша партия", партию "Шор" и, возможно, Platforma DA", - отметил собеседник.

Роман Михэеш, архивное фото.
© Sputnik / Victor Iovv
Михэеш: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы
Эксперт считает, что досрочные выборы в высший законодательный орган Молдовы особенно выгодны "Нашей партии" Ренато Усатого и политическому формированию "Шор". Крылов подчеркнул, что для Майи Санду такой сценарий заранее неприемлем, поскольку ее партия большого процента голосов не получит, так как конкуренцию ей составит "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, не желая создавать единый правоцентристский блок из-за существующих серьезных противоречий.

"У партии Санду ("Действие и солидарность" - ред.) есть большая конкуренция со стороны унионистких сил, которые в ходе досрочных выборов могут оттянуть 8-10 процентов голосов. Также на центристском и левом фланге отнимут значительную степень голосов "Наша партия" и политформирование "Шор", - уточнил эксперт.

Согласно данным официального сайта парламента, за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

Президент РМ Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Додон о действиях оппозиции и досрочных парламентских выборах

У Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. В парламенте также есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

Кроме того, исполнительное бюро ДПМ 14 августа единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из рядов Демократической партии. По заявлению ДПМ, причиной исключения стал тот факт, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни. Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии должно остаться 11 депутатов.

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Теги:
партии, парламент


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