Журавлев: Молдова и Россия экономически связаны

Известный российский политолог проанализировал, почему двусторонние отношения с Россией выгодны, прежде всего, Молдове.

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Тема развития отношений Молдовы с Россией всегда будет актуальной, заявил в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"С экономической точки зрения ваша республика интересна России, но не Западу. Молдавские яблоки ждут в Москве и Нижнем Новгороде, но они не нужны в Варшаве или в Брюсселе. именно этот аспект важен для жизни большинства рядовых граждан страны. Им не нужны лишь красивые и декларативные высказывания о том, что Молдова - часть Румынии или Европы", - сказал собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента Молдовы

По мнению эксперта, проблема уровня жизни молдавских аграриев - во многом определяет восточным вектором развития, и это понимают не только политики, открыто симпатизирующие России, но и представители прозападных партий.

"Они - люди умные, понимают, насколько Молдова и Россия экономически связаны, вне зависимости от того, какие политические лозунги вывешиваются над офисами той или иной партии", - добавил политолог.

Журавлев назвал "честными" лозунги прозападных партий о движении в сторону ЕС. Однако при полном развороте страны в сторону Запада эти кандидаты должны понимать, что дистанцируются не только от России, но и от интересов большинства простых людей - аграриев, которые экспортируют на рынки РФ свою плодоовощную продукцию. И от граждан, чьи родственники трудятся в городах этой большой с географической точки зрения страны.

"Чиновникам будет хорошо в таком случае, они будут ездить на запад на регулярные конференции, но они должны задуматься, как почувствуют себя обычные граждане", - резюмировал эксперт.

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