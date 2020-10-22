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Борис Боинчан
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova

Эксперт объяснил, что мешает Молдове стать второй Швейцарией

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Наша республика могла бы в промышленных объемах производить отборные сыры и другие молочные продукты, однако необходимо наладить четкую работу целого комплекса мер в аграрном секторе страны, уверен эксперт.

Экспертиза
Боинчан: Молдова может стать как Швейцария, надо лишь придерживаться правил

Для Молдова абсолютно реализуемой мечтой является производство молочных продуктов и формирования брендов в сыроварении, которые бы впоследствии ценились как экспортные продукты за рубежом так же, как швейцарские и голландские лакомства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил исполнительный директор Института "Селекция" (город Бельцы) Борис Боинчан.

"Нам необходимо реструктурировать сектор сельского хозяйства. Здесь я имею ввиду сочетание секторов растениеводства и животноводства. То есть, в севооборот страны необходимо вернуть "зеленое золото", кормовую культуру - люцерну. Наличие необходимого объема кормов, рост поголовья скота и удобрения, которые пойдут на поля, и создадут эту сообщающуюся цепь", - уверен Боинчан.
Сыроварня, архивное фото.
© CC BY 2.0 / Skyseeker / Italy -Parma
Молочные реки и сырные берега: как молдавской продукции завоевать Европу

Эксперт настаивает: в Министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития Молдовы должны четко понимать, что без развитого животноводства аграрный сектор страны находится в проигрыше. Также необходима долгосрочная стратегия, где было бы четко указано, сколько Молдове необходимо молока, сколько сыра для того, чтобы в полной мере удовлетворить и потребности внутреннего рынка, и отправлять значительные партии продукции на экспорт. 

"Да импортные сыры останутся на прилавках, мы живем в открытом экономическом пространстве. Но мы не должны пренебрегать экономическими интересами страны, в том числе - развивать отрасль молочного животноводства и сыроварения", - добавил эксперт.

Если правительство страны сейчас вплотную подойдет к выделению субсидий, к поддержке тех фермеров, которые решат вложить свои средства в этот, остающийся в полной мере неосвоенным сектор сельского хозяйства, в таком случае продукты из Молдовы через 10-15 лет смогут конкурировать с известными европейскими продуктовыми брендами, заключил Боинчан.

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Теги:
производство, молоко, сыр


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