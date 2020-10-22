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Олег Кожокару
© Sputnik / Rodion Proca

Кожокару: смертельные гонки по улицам Кишинева необходимо срочно остановить

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201022/32112307/kozhokaru-smertelnye-gonki-po-ulitsam-kishineva-ostanovit.html

Эксперт назвал меры, которые необходимы для того, чтобы пресечь стритрейсинг на улицах молдавских городов и, прежде всего, в столице Молдовы.

Экспертиза
Кожокару: смертельные гонки по улицам Кишинева необходимо срочно остановить

Такое опасное явление на дорогах городов республики, как стритрейсинг приводит не только к многочисленным ДТП и гибели людей, но и обусловлено сразу несколькими проблемами. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Союза автоводителей Олег Кожокару. 

"Помимо стрирейсинга еще и байкеры нарушают правила на дорогах, подвергая опасности других участников движения. Дорожная полиция пошла на особые меры, установив ограничительные знаки для мотоциклистов и авто-лихачей на основных магистралях города. Стоит надеяться, что ситуация все же вскоре изменится", - отметил собеседник.
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Конечно, по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия ситуация с нарушителями скоростных ограничений и любителями ночных гонок в городах республики значительно изменилась, но такое опасное явление, как стритрейсинг, необходимо окончательно вычеркнуть из жизни населенных пунктов страны, уверен эксперт. По его словам для любителей быстрой езды следует устраивать соревнования на специализированных полигонах, а не улицах Кишинева, подчеркнул Кожокару. 

Стритрейсинг - форма неофициальных и зачастую незаконных автомобильных гонок, которые проходят на общественных дорогах.

Уличные гонки могут быть или самопроизвольными, или хорошо запланированными и скоординированными. Правоохранительные органы запрещают уличные гонки из-за потенциальной опасности ДТП и смертельных аварий для других участников дорожного движения.

Столичные уличные гонщики зачастую объединяются в неофициальные группы, деятельность которых должны пресекать сотрудники МВД.

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Теги:
Кишинев, гонки


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