Сергиенко: способна ли Европа "вылечить" Молдову от коррупции

Известный немецкий политолог рассказал о том, есть ли моральное право у представителей европейских элит говорить о необходимости борьбы со взяточничеством в Молдове и ряде постсоветских стран.

Экспертиза Сергиенко: способна ли Европа "вылечить" Молдову от коррупции

Человек с постсоветской ментальностью вряд ли сможет объяснить жителю одной из развитых стран Европейского Союза, почему необходимо врачу, который вылечил пациента, приносить бутылку коньяка, коробку конфет или денежную купюру. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог из Германии Владимир Сергиенко, рассуждая о том, как победить взяточничество в ряде стран СНГ.

"Следует ли приносить цветы школьному учителю, взятка это, или нет? Должны законодательно быть оформлены четкие правила того, что может брать, а что - нет человек, находящийся на государственной службе. Все должно быть прописано в протоколе внутреннего распорядка того или иного государственного ведомства", - отметил эксперт.

Сергиенко, приводя пример банального букета, который ребенок приносит учителю, заявил также о том, что должна быть установлена предельная сумма, до которой подношение считается презентом, и после которой - взяткой. В случае же, если и после этого не перестанут брать, гражданин вправе написать донос на человека в госорганы.

"Каждый, кто хоть на йоту нарушит эти ограничения, от учителя до чиновника, должен нести административную ответственность. Но многое зависит от ментальности жителей постсоветских стран, которые провоцируют случаи коррупции, считая, что "лучше дать". Что же касается, к примеру, немца, то тот не поймет, почему после того, как он оплатил медстраховку, он должен еще приходить с подношениями к врачу", - подчеркнул Сергиенко.

До тех пор, пока общество само не научится воевать с коррупцией в чиновничьих и властных кабинетах, порядка не будет, уверен эксперт. В качестве примера он привел недавние масштабные протесты в Болгарии и Румынии, где манифестанты, выйдя на улицы, напрямую заявили во всеуслышание о коррумпированности своих правительств.

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