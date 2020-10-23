08:25 23 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Богдан Цырдя
© Sputnik / Mihai Caraus

Цырдя: Запад выделяет молдавским НПО больше денег, чем на реформы в стране

Экспертиза
Получить короткую ссылку
2310
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32123074.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201023/32126107/tsyrdya-zapad-vydelyaet-kolossalnye-summy-vliyat-na-politiku.html

В Кишиневе вышла в свет книга, в которой автор подробно повествует о том, как неправительственные организации, финансируемые ЕС и США пытаются повлиять на развитие политических событий в стране и на то, чтобы постепенно стирать привычный уклад жизни народа республики.

Экспертиза
Цырдя: Запад выделяет колоссальные суммы, чтобы влиять на политику в Молдове

В Кишиневе состоялась презентация книги "Гражданское общество в Республике Молдова. Спонсоры, НПО, культурная война", автором которой является депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя. Публикация стала большой сенсацией. Часть общества приветствовала ее, но есть и те, кто отнеслись с возмущением и с осуждением к данному труду. И это не случайно. 

По словам автора книги, Запад ежегодно выделяет колоссальные суммы на развитие НПО в Молдове.

В качестве примера Цырдя привел 2017 год, когда из Фонда Сороса, Фонда развития демократии и прочих организаций из ЕС и США неправительственным организациям было перечислено 108 миллионов евро. 

Привел Цырдя и показатели роста численности таких организаций в стране за 29 лет независимости республики. Так, если в начале 90-х годов прошлого столетия в республике действовали всего 38 неправительственных организаций, то к 2019 году их число возросло до 14 300, а на данный момент работают 13 800 таких некоммерческих организаций. Сотрудничают с ними около 82 тысяч волонтеров.

"Конечно, не все они находятся на зарплате, но лично руководителям таких организаций ежемесячно перечисляют внушительные суммы. Сейчас общий годовой бюджет всех НПО, финансируемых Западом в республике, составляет около 130 миллионов евро", - сказал депутат.
Иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / rawpixel
НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям

На Программу развития гражданского общества и государства и сотрудничества жителей страны с НПО Запад выделил за все годы независимости страны, по словам Цырди, около 1 миллиарда 50 миллионов евро. Это – колоссальная сумма, это – порядка 25 большегрузных фур, чьи кузова должны быть доверху набиты деньгами.

Депутат отметил, что фактически ряд прозападных НПО давно и уверенно влияют на политические процессы в стране, используя двойные стандарты: когда надо во всеуслышание заявляют о нарушении демократических норм и прав человека, а когда их самих уличают в противоправных действиях, направленных на подтачивание государственности Молдовы, декларируют ущемление прав гражданского общества и некоммерческих организаций, которые действуют "во благо" граждан страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Группа НПО выделила продовольственную помощь ликвидаторам ЧАЭС
НПО: сила – мягкая по форме, жестокая по последствиям
Петер Михалко и Богдан Цырдя обменялись репликами из-за книги об НПО
Теги:
НПО, финансирование, Запад


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт в Органном зале.
Фото: Органный зал в Кишиневе снова открыл свои двери для публики
Первый концерт перед публикой состоялся в Органном зале в Кишиневе.
Первый концерт перед публикой вновь состоялся в Органном зале в Кишиневе - видео
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться