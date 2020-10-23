Цырдя: Запад выделяет молдавским НПО больше денег, чем на реформы в стране

В Кишиневе вышла в свет книга, в которой автор подробно повествует о том, как неправительственные организации, финансируемые ЕС и США пытаются повлиять на развитие политических событий в стране и на то, чтобы постепенно стирать привычный уклад жизни народа республики.

Экспертиза Цырдя: Запад выделяет колоссальные суммы, чтобы влиять на политику в Молдове

В Кишиневе состоялась презентация книги "Гражданское общество в Республике Молдова. Спонсоры, НПО, культурная война", автором которой является депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя. Публикация стала большой сенсацией. Часть общества приветствовала ее, но есть и те, кто отнеслись с возмущением и с осуждением к данному труду. И это не случайно.

По словам автора книги, Запад ежегодно выделяет колоссальные суммы на развитие НПО в Молдове.

В качестве примера Цырдя привел 2017 год, когда из Фонда Сороса, Фонда развития демократии и прочих организаций из ЕС и США неправительственным организациям было перечислено 108 миллионов евро.

Привел Цырдя и показатели роста численности таких организаций в стране за 29 лет независимости республики. Так, если в начале 90-х годов прошлого столетия в республике действовали всего 38 неправительственных организаций, то к 2019 году их число возросло до 14 300, а на данный момент работают 13 800 таких некоммерческих организаций. Сотрудничают с ними около 82 тысяч волонтеров.

На Программу развития гражданского общества и государства и сотрудничества жителей страны с НПО Запад выделил за все годы независимости страны, по словам Цырди, около 1 миллиарда 50 миллионов евро. Это – колоссальная сумма, это – порядка 25 большегрузных фур, чьи кузова должны быть доверху набиты деньгами.

Депутат отметил, что фактически ряд прозападных НПО давно и уверенно влияют на политические процессы в стране, используя двойные стандарты: когда надо во всеуслышание заявляют о нарушении демократических норм и прав человека, а когда их самих уличают в противоправных действиях, направленных на подтачивание государственности Молдовы, декларируют ущемление прав гражданского общества и некоммерческих организаций, которые действуют "во благо" граждан страны.

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