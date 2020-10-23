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Константин Гылкан.
© Sputnik / Maxim Topal

Гылкан: в Гагаузии постоянно борются за улучшение жизни людей

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Инвестиционный форум стартовал в пятницу в Гагаузии, один из его участников - доктор экономических наук Константин Гылкан - высоко оценил усилия, предпринимаемые властями автономии, по созданию новых предприятий, привлечению инвестиций, открытию новых рабочих мест.

Экспертиза
Гылкан: в Гагаузии постоянно борются за улучшение жизни людей

Гагаузия является не только прекрасным внешне, но и перспективным для экономического развития регионом Молдовы, а народ автономии и башкан Ирина Влах демонстрируют настоящее трудолюбие, плодом которого является повышение уровня жизни, создание новых рабочих мест. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова заявил Константин Гылкан. 

"Даже в это непростое время, когда в Молдове и мире бушует пандемия коронавируса, в автономии проводят этот инвестиционный форум, стараются, чтобы люди жили лучше год от года. Башкан прекрасно выступила сегодня, сказав о том, что необходимо, чтобы процветала не только Гагаузия, но и вся Молдова", - сказал собеседник.

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По словам специалиста, именно сейчас, когда страна проходит через не самый легкий период своего развития, власти гагаузской автономии продемонстрировали неподдельный оптимизм, доказали, что с надеждой и уверенностью смотрят в будущее, подавая тем самым пример другим регионам страны. 

По причине общей эпидемиологической ситуации в этом году главное экономическое событие Гагаузии было проведено на открытом воздухе. Инвестфорум состоялся на строящемся в Комрате современном стадионе.

Башкан Гагаузии Ирина Влах, открывая мероприятие, подчеркнула, что усилия властей автономии направлены на привлечение инвестиций, а миссия форума состоит в том, чтобы "помочь людям лучше узнать Гагаузию".

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Теги:
форум, Гагаузия


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