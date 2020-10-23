Костин: Бог помогает гагаузскому народу в развитии экономики

Привлечение инвестиций, создание новых производств и рабочих мест, повышение уровня жизни людей - такие основные тезисы звучали в пятницу в ходе экономического форума, состоявшегося в столице гагаузской автономии.

Экспертиза Костин: Бог помогает гагаузскому народу в развитии экономики

Инвестиционный форум, который начал свою работу в Комрате в пятницу, важен не только для региона, но и для Республики Молдова в целом, поскольку во время пандемии следует говорить о тех условиях, с которыми столкнулся бизнес в этот период, и о мерах по поддержке и стимулированию деловой активности. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова заявила глава Генеральный директор Организация по развитию малых и средних предприятий (ODIMM) Юлия Костин.

"Гагаузский форум - важная платформа для обмена опытом. Отрадно, что интерес многих участников, многих инвесторов привлек этот форум. Сегодня Бог помогает гагаузскому народу в развитии экономики, сегодня есть возможность определить приоритеты развития автономии на будущее", - подчеркнула Костин.

По словам собеседницы, сейчас предпринимателям важно максимально приблизить цифровые технологии к ведению бизнеса, что сделает процесс предпринимательства более мобильным и удобным, а также безопасным в условиях пандемии COVID-19. Инвестиционный форум в Комрате, по словам Костин, позволит молдавским деловым людям встретиться с заграничными инвесторами, постараться заинтересовать их вкладывать средства в развитие бизнеса в Молдове.

"Неважно, откуда придут деньги, важно, чтобы бизнес развивался бы по-максимуму. Мы поделимся опытом, который есть у ODIMM, с предпринимателями из гагаузской автономии по цифровизации ведения бизнеса, эту программу одобрило правительство страны", - добавила глава Организация по развитию малых и средних предприятий.

По причине общей эпидемиологической ситуации в этом году главное экономическое событие Гагаузии было проведено на открытом воздухе. Инвестфорум состоялся на строящемся в Комрате современном стадионе.

В форуме принимают участие и представители дипломатических миссий – посол Российской Федерации Олег Васнецов, Турции – Гюрол Сёкмесюер, Европейского союза – Петер Михалко, США – Дерек Хоган. Последние двое присоединились к мероприятию онлайн.

В рамках инвестиционного форума в Комрате ожидается подписание ряда соглашений. Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia проходит в этом году в шестой раз, и продлится два дня – 23 и 24 октября.

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