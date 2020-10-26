Журавлев: Запад вполне может устроить "майдан" в Молдове после выборов

Известный российский политолог объяснил, почему сторонников правых кандидатов на выборах президента Молдовы могут вывести на массовые протесты в случае победы Игоря Додона, а также объяснил тактику Запада при таком сценарии.

Экспертиза Журавлев: Запад вполне может устроить "майдан" в Молдове после выборов

В Молдове не без подачи западных структур может сложиться ситуация, при которой, в случае победы Игоря Додона, определенная группа людей выйдет и заявит о непризнании результатов всенародного волеизъявления, причем сделает это со значительной долей популизма, не имея абсолютно никаких доказательств, подкрепляющих такие утверждения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.

"Стоит этой группе людей заявить, что они - за демократию, на Западе станут сразу же поддерживать их, кричать "ура!" и требовать, чтобы их допустили к власти. Тактика Запада и правых такова: если не удается уговорить народ, надо его обмануть. Это и называется "цветной революцией" - одурманиванием народа", - заявил эксперт. © Sputnik / Сергей Цуркану Манастырлы: устроят ли правые в Молдове "майдан" после выборов президента

По мнению собеседника, попытка совершить очередной "майдан", но на этот раз в Молдове, возможна со стороны западных структур, поскольку в американской политике еще с 40-х годов прошлого столетия мало что поменялось по отношению к другим странам.

Еще тогда в США был написан труд о том, как можно победить Россию, сознательно настраивая против нее дружественные страны. И сегодня эта тактика американцев не изменилась, в особенности по отношению к постсоветским республикам, одной из которых является Молдова.

"Подход не меняется. Не Молдова интересует Запад, это должны понять жители вашей страны. Для Запада Молдова - лишь карта в борьбе со "страшной" и "жуткой" Россией. Отрывая от России дружественные страны у США есть цель - вплотную подобраться к ее границам. И здесь для Запада все инструменты - хороши", - отметил политолог. © Sputnik / Irina Kalashnikova Парижский Майдан: как подавляют попытку бунта против США

Журавлев добавил: ни Вашингтон, ни Брюссель не интересует, как будут жить граждане Молдовы после возможных протестов и попыток устроить "цветную революцию", территория республики рассматривается за океаном лишь как некий геополитический "буфер".

"Американцам интересно, чтобы границы НАТО были в максимальной близости от Москвы. А Молдова Западу нужна лишь в роли врага России, за эту цель в США готовы много платить", - подытожил Журавлев.

Кампания 2020 - четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй - 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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