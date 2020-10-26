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Петру Сакарэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Сакарэ: в Молдове могут появиться уникальные туристические центры

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Пчеловод рассказал, как в республике могли бы активно развивать сельский туризм, создавая агропансионаты при пасеках, где все желающие могли бы не только полакомиться медом, но и пройти ряд медицинских процедур.

Экспертиза
Сакарэ: в Молдове могут появиться уникальные туристические центры

Развитие туризма в Молдове, привлечение иностранцев, желающих ознакомиться с молдавской спецификой, всегда было в приоритете у кабмина республики, однако акцент, как правило, ставили на традиционном, гастрономическом отдыхе, когда путешественникам предлагают переночевать в сельском доме и потчуют их плациндами, мамалыгой и прочими блюдами. Но привлечь туристов, а соответственно и постепенно развить эту отрасль в республике можно и создавая небольшие центры оздоровительного отдыха при пасеках, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил пчеловод Петру Сакарэ. 

"Пока при поддержке государства открыты лишь шесть таких центров. Некоторые владельцы таких комплексов построили их за счет внешних грантов, помощь в получении которых опять же оказал кабмин. Но есть проблемы в развитии такого оздоровительного отдыха, нет необходимого потока туристов из-за пандемии", - сказал собеседник.
Ярмарка меда в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
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По словам Сакарэ, для создание такого комплекса необходимо объединить несколько пасечных хозяйств воедино, а один из пчеловодов, вошедших в концессию, должен навсегда забыть о любимом деле и полностью переквалифицироваться в менеджера, который бы управлял таким агропансионом. 

"Ребята, которые уже создали такие центры, содержат небольшие пасеки, но, тем не менее, все же оригинально подошли к оформлению и мини-отелей, и окружающей территории - красиво разукрасили ульи, разливают мед по сортам в специальную тару - различных видов декоративные баночки, производят красивые свечи, которые преподносят отдыхающим в качестве сувениров", - заявил эксперт. 

Правительство сейчас старается помогать пчеловодам в развитии их дела, но ситуации мешает пандемия коронавируса, когда карантинные ограничения будут сняты - сказать трудно, а пока складывается такая ситуация, просто нерентабельно вкладываться в подобные проекты, добавил пчеловод. Но подчеркнул при этом, что, как только закончится вирусная угроза, именно это направление агротуризма может стать довольно прибыльным.

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Теги:
Молдова, центры, мед


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