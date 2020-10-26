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Татьяна Фомина
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Фомина: что делать гражданам Молдовы, оказавшимся в трудовом рабстве

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Многие граждане нашей страны могут стать жертвами преступников, которые обманным путем вывозят их за рубеж, предлагая работу, а затем отбирают паспорта и заставляют трудиться бесплатно - за воду и еду, рассказала главный аналитик Центра La Strada Татьяна Фомина.

Экспертиза
Фомина: что делать гражданам Молдовы, оказавшимся в трудовом рабстве

Основная проблема попадания граждан Молдовы в трудовое рабство заключается в том, что они едут на заработки нелегально, им обещают заключить контракты по прибытию в страну назначения, и бывают случаи, когда у них отбирают документы и они, фактически, становятся бесправными за рубежом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала главный аналитик Центра La Strada Татьяна Фомина. 

"Если человек оказывается без паспорта и денег за тысячи километров от родины, если у него нет близких, которые могли бы выслать средства на обратную дорогу, его очень легко удержать в вынужденной неволе. Но есть ряд рекомендаций, которых следует придерживаться при отъезде на заработки", - подчеркнула специалист. 
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Фомина настаивает: перед отъездом человек должен обязательно рассказать родным, знакомым куда он направляется, в какую страну и город, кто его там должен встретить, каким будет вид выполняемых работ. Более того, перед отъездом надо оставить близким копию своего заграничного паспорта на случай, если человек попадет за границей в неволю и останется без документов.

"Обязательно следует узнать информацию, есть ли дипломатическое представительство Республики Молдова в стране, куда направляется трудовой мигрант. В сложной ситуации человек может обратиться именно в консульство или посольство и попросить о помощи при возвращении на родину", - добавила собеседница.

Если человек удерживается преступниками, и у него есть возможность позвонить домой под контролем надзирателя, он может использовать какое-либо слово-пароль, по которому бы близкие поняли, что их родной человек оказался в беде.

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Теги:
трудовое рабство, рабство, труд


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