Чебан: результаты моей годичной работы пусть оценивают кишиневцы

Около года назад Ион Чебан занял кресло генерального примара муниципия Кишинев, он ответил на вопрос: как сам оценивает 12 месяцев своей работы, и что еще предстоит сделать.

Экспертиза Чебан: результаты моей годичной работы пусть оценивают кишиневцы

В работе нет предела совершенству, поэтому всегда можно сделать больше, особенно, если тебя поддерживает команда специалистов из муниципалитета. Так в эфире студии Sputnik Молдова генпримар Кишинева Ион Чебан прокомментировал свою 12-месячную деятельность на занимаемой должности.

"На этом этапе оценку пусть нам дадут горожане - правильно ли мы расставляем приоритеты в работе. Я считаю, что мы идем по правильному пути. Есть, конечно, и проблемы, но проектов воплощается очень много - Кишинев превратился в одну большую строительную площадку, никогда за время независимости страны такого не было", - подчеркнул собеседник.

Столичный градоначальник заверил, что в перспективе в Кишиневе и его окрестностях будет внедряться еще больше инфраструктурных проектов и программ, однако для этого не стоит обращать внимание на политические и геополитические нюансы, на популистские рассуждения, а лишь на решение конкретных вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются горожане.

"Более подробный отчет о нашей работе с командой за год мы представим, скорее всего, 12 ноября, когда я официально вступил в должность генпримара. Также я расскажу о тех проектах, которые мы планируем внедрять далее", - подытожил генпримар.

Ион Чебан баллотировался на новых выборах генерального примара муниципия Кишинев в мае–июне 2018 года. Чебан вышел во второй тур вместе с Андреем Нэстасе, кандидатом от партии Платформа "Достоинство и правда". Во втором туре социалист набрал свыше 47% голосов, но победить в выборах не смог.

Стал примаром молдавской столицы, победив во втором туре всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova