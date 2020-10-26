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Ион Чебан.
© Sputnik / Rodion Proca

Чебан: результаты моей годичной работы пусть оценивают кишиневцы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201026/32163988/cheban-rezultaty-moey-raboty-pust-otsenivayut-kishinevtsy.html

Около года назад Ион Чебан занял кресло генерального примара муниципия Кишинев, он ответил на вопрос: как сам оценивает 12 месяцев своей работы, и что еще предстоит сделать.

Экспертиза
Чебан: результаты моей годичной работы пусть оценивают кишиневцы

В работе нет предела совершенству, поэтому всегда можно сделать больше, особенно, если тебя поддерживает команда специалистов из муниципалитета. Так в эфире студии Sputnik Молдова генпримар Кишинева Ион Чебан прокомментировал свою 12-месячную деятельность на занимаемой должности. 

"На этом этапе оценку пусть нам дадут горожане - правильно ли мы расставляем приоритеты в работе. Я считаю, что мы идем по правильному пути. Есть, конечно, и проблемы, но проектов воплощается очень много - Кишинев превратился в одну большую строительную площадку, никогда за время независимости страны такого не было", - подчеркнул собеседник.

Столичный градоначальник заверил, что в перспективе в Кишиневе и его окрестностях будет внедряться еще больше инфраструктурных проектов и программ, однако для этого не стоит обращать внимание на политические и геополитические нюансы, на популистские рассуждения, а лишь на решение конкретных вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются горожане.

Батарея отопления
© Sputnik / Евгений Панасенко
Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику

"Более подробный отчет о нашей работе с командой за год мы представим, скорее всего, 12 ноября, когда я официально вступил в должность генпримара. Также я расскажу о тех проектах, которые мы планируем внедрять далее", - подытожил генпримар. 

Ион Чебан баллотировался на новых выборах генерального примара муниципия Кишинев в мае–июне 2018 года. Чебан вышел во второй тур вместе с Андреем Нэстасе, кандидатом от партии Платформа "Достоинство и правда". Во втором туре социалист набрал свыше 47% голосов, но победить в выборах не смог.

Стал примаром молдавской столицы, победив во втором туре всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года.

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Теги:
Ион Чебан, оценка, деятельность, примэрия


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