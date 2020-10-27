Частина: история появления центрального парка в Кишиневе - интересна

Известная в Молдове историк подробно рассказала, как создавали в XIX веке в Кишиневе городской сад и какие выдающиеся архитекторы были причастны к этому процессу.

Экспертиза Частина: история появления центрального парка в Кишиневе - интересна

Место для закладки городского сада в Кишиневе выбрал российский император Александр Первый, а создавать новый парк начали под непосредственным руководством генерал-губернатора Бессарабии Бахметьева. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала историк, доктор искусствоведения Алла Частина.

"На предложение супруги генерала Бахметьева выбрать место для гуляний публики, государь-император указал на открытое пространство вблизи архиерейского дома и сада. Сегодня на этом месте находится любимый всеми нами парк имени Штефана чел Маре", - уточнила собеседница. © Sputnik / Anatolii Kiriak Еще один водоем в Кишиневе очистят

В 1818 году этот участок обнесли забором, на территории высадили сотни деревьев, именно с этого времени и берет свое начало городской сад, существующий уже более двух столетий. В первой половине XIX века активное участие в обустройстве парка принимал участие известный архитектор Гордеев, он инициировал высадку одной тысячи новых деревьев разных видов в городском саду.

"Более поздний период приходится на время работы архитектором в Кишиневе Александра Бернардацци, по его инициативе и появилась знаменитая чугунная решетка, которой обнесен центральный парк - ее жители столицы могут видеть и в данный момент", - уточнила эксперт.

Частина добавила: в советский период эта декоративная изгородь была восстановлена, сейчас также важно заняться ее реставрацией как исторического объекта, связанного с конкретным периодом жизни города.

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