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Андрей Нахаба.
© Sputnik / Osmatesco

Нахаба: как стоматологи находят в Молдове "злачные" рабочие места

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Правда ли, что в республике сформировались стоматологические династии, а для успешного устройства в частную клинику часто отбирают молодых специалистов не по профессиональным данным, а на основе личных связей - ответ на вопрос дал практикующий врач.

Экспертиза
Нахаба: как стоматологи находят в Молдове "злачные" рабочие места

В республике молодые специалисты, заканчивающие Университет медицины и фармакологии имени Тестимицану и не имеющие личных связей, испытывают значительные трудности в поиске работы, им могут предоставить место в государственных клиниках, в то время, как в частные попадают люди, у которых есть влиятельные покровители или родственники-дантисты, владеющие такими зубопротезными кабинетами. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал практикующий врач Андрей Нахаба. 

"Когда я закончил вуз, я хотел устроиться в частную клинику, но не смог тогда. Связи в этом процессе играют огромную роль. Я заметил, что есть молодые врачи, у которых после окончания учебы нет работы", - рассказал собеседник.
Стоматолог
© CC0 / Pixabay / jarmoluk
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По словам доктора, сегодня в республике часто формируются целые стоматологические кланы, когда отец передает профессию сыну, а он уже - своим детям. В таких условиях не всех дантистов в стране можно назвать профессионалами по призванию, зачастую к бор-машине допускают людей с меньшей степенью таланта, чем у предшественников.

"Стоматологическое лечение в Молдове давно превратилось в настоящий бизнес, который передается по наследству", - добавил Нахаба.

При трудоустройстве в клинику приоритет будет отдан не профессиональным, а родственным связям, поэтому зачастую в эту отрасль медицины попадают люди, не совсем преданные своему призванию, а больше стремящиеся к личной выгоде, подытожил собеседник.

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Теги:
стоматологи


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