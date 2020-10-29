Чебан: из-за чего во время пандемии многие граждане Молдовы думают о суициде

Отчаяние, безденежье и общий страх перед вирусом нового типа приводят наших соотечественников в подавленное состояние; специалист рассказала, как бороться с этой хандрой и отгонять от себя ужасные мысли о суициде.

Экспертиза Чебан: почему во время пандемии многие граждане Молдовы думают о суициде

О случаях суицида в республике важно говорить в ключе той эмоциональной боли, которая формируется во время пандемии коронавируса.Специалисты обращают внимание, что именно в этот период доля тяжелых психоэмоциональных переживаний растет среди населения страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала общественный деятель, руководитель "горячей линии" по предотвращению самоубийств Евгения Чебан.

"Во время пандемии к нам обращается все больше людей, которые хотят поделиться своей болью, многие пишут о том, что думали даже о сведении счетов с жизнью. Многие потеряли близких, другие с трудом переживают карантинные ограничения. Многие сограждане становятся жертвами нагнетания страха в обществе в связи с коронавирусом", - поделилась собеседница. © Sputnik / Rodion Proca Еще один депутат парламента заявил, что инфицирован коронавирусом

Чебан уверяет: в обществе сложилась опасная социальная тенденция, когда из-за страха заразиться COVID-19 все чаще звучат вопросы не "что делать?", а "кто виноват?". Ежедневная статистика роста заболеваемости граждан вирусом нового типа на многих оказывает довольно удручающее воздействие, психика людей сильно страдает, добавила эксперт.

"Многие люди, которые обращаются к нам, мучаются вопросом: "что делать, если заболеют и умрут близкие?". Руководство нашей страны должно четко объяснять, прогнозировать, как будет развиваться эта сложная ситуация в стране", - сказала Чебан.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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