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Владимир Сергиенко.
© Sputnik / Mihai Caraus

Сергиенко: какими способами Евросоюз обманывает Молдову

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В 2014 году власти республики подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, однако реальных шансов на вступление в это сообщество у страны нет, политолог объяснил, как в Брюсселе и Берлине рассматривают Молдову.

Экспертиза
Сергиенко: какими способами Евросоюз обманывает Молдову

"Демократия" - в политике это правильное и красивое слово, но если табличку с этой яркой надписью перевернуть, то там, как в любом контракте, мелким шрифтом будут прописаны подробности такого "удовольствия". В этих обстоятельствах всегда будет слой политической элиты, который в партийной деятельности, в интеграционном процессе с Евросоюзом будет получать средства и останется довольным. Но никто в ЕС не даст четкой гарантии беспошлинного экспорта молдавской продукции на свои рынки без ограничений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил немецкий политолог, писатель и публицист Владимир Сергиенко.

"Вопрос в том, кто лукавит в двухсторонних отношениях Молдовы с Европейским союзом. Уверен, что каждая постсоветская республика с удовольствием выйдет со своей продукцией на европейские рынки, ни никто в ЕС не даст ей этого сделать. Это - большой камень преткновения", - заявил собеседник.

Эксперт также напомнил, что смысл деятельности Евросоюза, в целом, не отображает реальные планы правительств Португалии, Андорры или других стран, это - определенный и жадный политический мейнстрим, во главе которого находятся "локомотивы" ЕС - Германия и Франция, а те в свою очередь действуют по принципу: "беру все, что можно заработать". 

Флаги с символикой Евросоюза
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Грубо говоря, если бы в округе Кишинева была шахта с углем или ураном, эта территория не интересовала бы немцев, поскольку они отказались от угольной и атомной энергии. На самом деле главная их цель - контроль влияния над территорией и народом - так, про запас. Но ни Меркель, ни Макрон не готовы гарантировать улучшение жизни гражданина Молдовы", - добавил Сергиенко.

Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС используют для нашей республики в качестве морковки, подвешенной перед носом - съесть ее никогда не получится, но попытки будут, не понимая насколько это тщетно, подытожил собеседник.

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Теги:
обман, Молдова, ЕС


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