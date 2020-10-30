Чебан: расскажу, как строится работа в примэрии Кишинева сейчас

Столичный градоначальник пояснил, как находит взаимопонимание в работе с руководителями и сотрудниками муниципальных предприятий и управлений.

Экспертиза Чебан: расскажу, как строится работа в примэрии Кишинева сейчас

В примэрии Кишинева, в большинстве ее подразделений впервые за многие десятилетия нет партийной номенклатуры, руководство муниципальных предприятий осуществляется исключительно по профессиональным критериям, в зависимости от способностей и опыта людей, которые претендуют на занятие какой-либо должности. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Думаю, что это - правильно, поскольку эти люди показывают хорошие результаты. Я не увольнял людей по политическим мотивам и не намерен впредь это делать. Все увольнения, которые имели место, происходили исключительно по профессиональным характеристикам или были связаны со скандалами коррупционного характера", - заявил мэр столицы.

По словам собеседника, главным направлением для всех сотрудников примэрии должна стать работа на благо горожан, не "присоленная" никакой идеологической подоплекой. Что же касается выстраивания коммуникации и сотрудничества с главами местных властей столичных пригородных населенных пунктов, Чебан сообщил, что и этот процесс происходит без того, чтобы обращать внимание на политическую и партийную принадлежность.

"Сегодня инфраструктурные проекты внедряются во всех секторах столицы и во всех пригородах, вне зависимости от того, кто и как голосовал. Обращаем особое внимание на социальную инфраструктуру - состояние детских садов, школ, дорог", - уточнил градоначальник.

Ион Чебан стал примаром молдавской столицы, победив во втором туре всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года.

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