Чебан: расскажу, как строится работа в примэрии Кишинева сейчас

В примэрии Кишинева, в большинстве ее подразделений впервые за многие десятилетия нет партийной номенклатуры, руководство муниципальных предприятий осуществляется исключительно по профессиональным критериям, в зависимости от способностей и опыта людей, которые претендуют на занятие какой-либо должности. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.
"Думаю, что это - правильно, поскольку эти люди показывают хорошие результаты. Я не увольнял людей по политическим мотивам и не намерен впредь это делать. Все увольнения, которые имели место, происходили исключительно по профессиональным характеристикам или были связаны со скандалами коррупционного характера", - заявил мэр столицы.
"Сегодня инфраструктурные проекты внедряются во всех секторах столицы и во всех пригородах, вне зависимости от того, кто и как голосовал. Обращаем особое внимание на социальную инфраструктуру - состояние детских садов, школ, дорог", - уточнил градоначальник.
Ион Чебан стал примаром молдавской столицы, победив во втором туре всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года.
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