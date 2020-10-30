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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев: Молдове сейчас крайне опасно заигрывать с Западом

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Известный российский политолог рассказал, какая внешнеполитическая модель развития наиболее выгодна для Молдовы, и почему не стоит слишком сближаться с Западом и верить всем обещаниям, идущим из Брюсселя и Вашингтона.

Экспертиза
Журавлев: Молдове сейчас крайне опасно заигрывать с Западом, и вот - почему

Запад не дружит, он старается завладеть территориями, с которыми сотрудничает, структуры ЕС и США стараются выжать все соки из стран, с которыми подписаны меморандумы о двухсторонней кооперации. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор Института региональных проблем (Россия) Дмитрий Журавлев.

"Дружба с Западом заключается в том, что вы должны ему все отдать, и счастливы те страны, у которых не все отобрали. Лишь Россия искренне ищет дружбы со своими странами-партнерами. Россия сначала помогает, а потом уже может задать вопрос: "а что мне за это будет взамен?", - заявил политолог. 

Флаги с символикой Евросоюза
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Тарлев: Молдова поторопилась подписывать соглашение об ассоциации с ЕС
По словам Журавлева, "сугубо эгоистические интересы Евросоюза и США позволяют им диктовать условия странам, с которыми подписаны соглашения об ассоциации". Молдове эксперт порекомендовал сосредоточиться на проведении многовекторной политики, что непросто сделать в нынешних геополитических условиях в мире, но можно. Пример тому - Казахстан.

Чтобы развивать сотрудничество и с Россией, и со странами Евразийского экономического союза, и с Западом, молдавским политикам необходимо обладать стальными нервами, считает Журавлев. Собеседник выразил сомнение - хватит ли Молдове ресурсов, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество не только с Россией, но и с Западом, не став его очередной жертвой в глобальных геополитических процессах.

Еще в 2014 году, когда переговоры о подписании соглашения об ассоциации входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.

Другой бывший глава кабмина Юрий Лянкэ, который подписал договор об ассоциации с Европейским союзом в Брюсселе, пообещал подать заявку на вступление Молдовы в ЕС уже во второй половине 2015 года.

В 2020 году перспективы реального членства страны в ЕС выглядят и вовсе неосуществимыми, считают многие отечественные политологи.

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Теги:
Молдова, Запад, сотрудничество


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