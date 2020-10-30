Лозовану: расскажу, почему молдаване стали россиянам почти родными людьми

Русский и молдавский народы переплетает многовековая совместная история, а на Кавказе и в Приморье веками существуют села, созданные выходцами из нашей солнечной республики.

Экспертиза Лозовану: расскажу, почему молдаване стали россиянам почти родными людьми

Этнические молдаване поселились в Крыму еще в XVII-XVIII веках, об этом свидетельствуют исторические документы, а первое место, населенное уроженцами нашей страны, появилось в пригороде Симферополя, ныне носящем название Загороднее, а ранее именовавшемся Абдал. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал исследователь Института региональной географии из Лейпцига Дорин Лозовану.

"В славянских летописях они именовались "волохами", а переселились в Крым, когда полуостров находился в составе Османской империи. Некоторые переехали на эти земли для ведения коммерции, другие занимались там животноводством, а третьих просто угоняли в рабство", - рассказал эксперт.

По утверждению историка, многих молдаван заставило переселиться с родной земли в регионы Российской Империи нашествие татарских и турецких орд, происходившее в прошлые века. Тем не менее, осев на новых территориях, наши соотечественники сохранили свои традиции и язык, умели полноценно на нем разговаривать до 50-х годов прошлого столетия.

"Более организованное переселение молдаван произошло в середине XIX века на Кубань в некоторые регионы Северного Кавказа и в Приморье. На такой шаг они пошли, поскольку территория Бессарабской губернии была густо заселена, а в вышеупомянутых регионах России было много земель, которые можно было освоить", - рассказал ученый.

Лозовану уточнил, что по сей день в Краснодарском крае России и в Приморье есть села, где проживают праправнуки наших соотечественников, и названия они носят соответствующие - Молдавановка, Молдаванка, Молдавское. Главное сегодня, по мнению эксперта, - чтобы власти современной Молдовы поддерживали связи с диаспорой по всему миру, старались оказать помощь и поддержку в функционировании и сохранении языка, традиций и обычаев народа за пределами страны.

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