Чимил: почему для Молдовы важен "День тишины" перед выборами

В субботу по всей республике запрещена прямая предвыборная агитация, согласно закону - в день перед выборами гражданам дают 24 часа для того, чтобы определиться, за кого из кандидатов отдать свой голос.

Экспертиза Чимил: почему для Молдовы важен "день тишины" перед выборами

В "День тишины" крайне важно, чтобы молдавские избиратели еще раз проанализировали информацию о кандидатах и определились с выбором, по закону никто не может давить на них, или в какой-то мере манипулировать их волеизъявлением. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова заявил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

"Никто не имеет право мешать гражданинам Республики Молдова определиться с выбором в этот день. Действия, которые помешают избирателю правильно оценить ситуацию, правильно определиться с волеизъявлением, могут быть расценены как вмешательство в процесс принятие решения", - заявил глава ЦИК. © Sputnik / Доминик Бутен ПАСЕ отказалась наблюдать за президентскими выборами в Молдове

В молдавском Кодексе о выборах четко указано, что в этот день запрещены любые агитационные действия за исключением уже установленных уличных рекламных панно с изображением и лозунгами кандидатов, а также ранее оплаченной рекламы в интернете и социальных сетях, добавил собеседник.

"Встречи с избирателями, другие предвыборные мероприятия в "День тишины" запрещены", - подытожил Чимил.

Продолжение предвыборной агитации в дни, указанные законом, кандидатами на выборах и гражданами, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 условных единиц на физическое лицо, от 35 до 50 условных единиц — на должностное лицо или конкурента на выборах, подчеркивает ЦИК.

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