Шаповалов: президенту Молдовы нужно больше полномочий

Политолог проанализировал, какими властными рычагами должен обладать глава молдавского государства, чтобы в правящих верхах страны сложился паритет между президентом, парламентом и правительством.

Экспертиза Шаповалов: президенту Молдовы нужно больше полномочий, и вот - почему

Народ Молдовы в первый день ноября выбирает президента страны, граждане связывают с кандидатами, за которых отдают свои голоса, значительные надежды, однако полномочия главы государства значительно ограничены Конституцией РМ, а для оправдания чаяний электората, они должны быть расширены. Такое мнение в комментарии студии Sputnik Молдова высказал политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

"Обычных людей не интересуют распри в политической элите, высокая философия, гражданам нужна работа, нормальный уровень оплаты труда, стабильные доходы, возможность дать образование своим детям. Поэтому должны быть пересмотрены полномочия президента, распределение долей власти с парламентом и правительством", - заявил эксперт. © Photo : Miroslav Rotari Молдавский премьер проголосовал на выборах президента республики

По-другому, по мнению собеседника, быть не может, поскольку на подсознательном уровне именно в президенте граждане видят того человека, который способен постоять за их интересы. Отчасти это объясняется пережитками прошлого народа, когда им руководили сильные лидеры - господари, цари и генеральные секретари партии.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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