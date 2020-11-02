Кырнац: президенту Молдовы следует выполнять и обязанности премьера

Эксперт подробно аргументировал, почему полномочия главы государства должны быть значительно расширены в Молдове, а Конституция изменена.

Экспертиза Кырнац: президент в Молдове должен выполнять обязанности премьер-министра

В республике должна быть упразднена должность премьер-министра страны, а выполнять его обязанности следует главе государства, который избран всенародно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области права Теодор Кырнац, добавив, что у граждан страны по-прежнему связано с президентом много надежд, есть вера, что именно он оправдает все их ожидания.

"Нынешние полномочия президента, прописанные в законе, не соответствуют ожиданиям граждан. Поскольку правительство назначается парламентом страны, а не напрямую гражданами, члены кабмина обладают гораздо большими полномочиями по изменению дел в стране, чем президент. Нам необходимо строгое разделение ветвей власти", - заявил собеседник.

По словам эксперта, в случае наделения главы государства реальными властными рычагами, в Молдове появятся конкретные, харизматичные политики, которые понесут прямую ответственность перед народом, должны будут ответить гражданам на вопросы: что им удалось сделать за четырехлетний срок в области политики, экономики, социального развития.

"Нам надо изменить Конституцию и назначить президента главой исполнительной власти в стране. Эта идея принадлежит не только мне, я думаю, что многие эксперты в области конституционного права тоже разделяют такую точку зрения", - заключил Кырнац.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Во второй тур проходят Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность") и Игорь Додон (независимый кандидат).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova