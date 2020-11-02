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Валентин Крылов.
© Sputnik / Osmatesco

Крылов: за действия 1 ноября комбатанты должны ответить по закону Молдовы

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (292)
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Sputnik Молдова
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Ветеран молдавской политики прокомментировал действия группы ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, которые 1 ноября не пускали к избирательным участкам жителей приднестровского региона.

Экспертиза
Крылов: за действия 1 ноября комбатанты должны ответить по закону Молдовы

Нет ни малейшего сомнения в том, что люди с обоих берегов Днестра хотят как раньше, 30 лет назад, жить в мире и согласии, а действия комбатантов, устроивших 1 ноября блокирование доступа приднестровских избирателей на участки, открытые в населенных пунктах, подконтрольных Кишиневу, лишь стирает грани во взаимопонимании. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова Валентин Крылов, комментируя поведение ветеранов вооруженного конфликта на Днестре и одного из депутатов парламента в Варнице.

"Мы сегодня настолько разделены с Приднестровьем, что сближаться можно, только укрепляя меры доверия. То, что произошло, не только не способствует укреплению таких мер, но и разрушает то, что с трудом удалось построить в отношениях двух берегов Днестра", - заявил собеседник.
Протест комбатантов перед зданием правительства Молдовы.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Фактор Приднестровья и комбатантов на выборах президента Молдовы

Незначительное сближение в отношениях Кишинева и Тирасполя можно было наблюдать, когда были совместно открыты восстановленные мосты через реку Днестр, которые упростили передвижение, как жителям левого берега, так и правого. Крылов уверен, что именно политика таких малых шагов могла бы в перспективе дать свой результат, привести к значительному потеплению отношений.

"То, что произошло, ни в коей мере не способствует наведению таких "мостов", мер доверия. Такие выходки ветеранов конфликта на Днестре могут иметь в будущем исключительно негативные последствия", - добавил эксперт.

Крылов выразил надежду, что правоохранительные органы страны адекватно отреагируют на действия комбатантов в Варнице 1 ноября, дадут им соответствующую правовую оценку, которая бы убедила приднестровцев, что на правом берегу закон работает.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (292)

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Теги:
Варница, протест, комбатанты


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