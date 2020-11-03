Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время

По сравнению с рядом государств в Центральной и Восточной Европе, молдавская национальная валюта крепко держится на занятых до кризиса позициях, частично это объясняется растущими суммами переводов из-за рубежа, которые перечисляют на родину граждане нашей страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический аналитик Роман Киркэ.
"Многие валюты у наших "соседей" серьезно пошатнулись из-за кризиса. У нас ситуация - иная. Из-за роста заграничных валютных переводов в последние 6 месяцев осуществлялось серьезное давление на молдавский лей, поэтому мы видели тенденцию к его усилению", - уточнил эксперт.© Sputnik / Yana Zaharova
Однако поводов для оптимизма не так много, как казалось бы, у подпитки лея иностранными вливаниями в республику со стороны наших соотечественников есть как положительные, так и отрицательные стороны. В первую очередь это касается прямого давления на экономику страны, так как курс национального платежного средства подпитывается искусственно.
Национальный банк Молдовы старается снизить негативный эффект от значительных валютных перечислений из-за границы, интервенций, которые напрямую отражаются на крепости лея как платежного средства. Именно по этой причине сейчас замечается незначительное послабление курса молдавского лея к доллару и евро.
Ряд молдавских экономистов утверждают: для того, чтобы лей естественным путем становился крепче, необходимо производить товары с добавленной стоимостью, более высокого качества, но для этого нужно значительное время и инвестиции. Пока же Нацбанку нет смысла искусственно поддерживать обменный курс молдавской валюты на существующем уровне.
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