Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время

В отличие от национальных валют других стран региона, молдавский "лев" демонстрирует завидную стабильность. Экономический эксперт рассказал, почему наше платежное средство стало таким надежным в период кризиса.

Экспертиза Киркэ: можно спрогнозировать судьбу молдавского лея на ближайшее время

По сравнению с рядом государств в Центральной и Восточной Европе, молдавская национальная валюта крепко держится на занятых до кризиса позициях, частично это объясняется растущими суммами переводов из-за рубежа, которые перечисляют на родину граждане нашей страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический аналитик Роман Киркэ.

"Многие валюты у наших "соседей" серьезно пошатнулись из-за кризиса. У нас ситуация - иная. Из-за роста заграничных валютных переводов в последние 6 месяцев осуществлялось серьезное давление на молдавский лей, поэтому мы видели тенденцию к его усилению", - уточнил эксперт. © Sputnik / Yana Zaharova Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше

Однако поводов для оптимизма не так много, как казалось бы, у подпитки лея иностранными вливаниями в республику со стороны наших соотечественников есть как положительные, так и отрицательные стороны. В первую очередь это касается прямого давления на экономику страны, так как курс национального платежного средства подпитывается искусственно.

Национальный банк Молдовы старается снизить негативный эффект от значительных валютных перечислений из-за границы, интервенций, которые напрямую отражаются на крепости лея как платежного средства. Именно по этой причине сейчас замечается незначительное послабление курса молдавского лея к доллару и евро.

Ряд молдавских экономистов утверждают: для того, чтобы лей естественным путем становился крепче, необходимо производить товары с добавленной стоимостью, более высокого качества, но для этого нужно значительное время и инвестиции. Пока же Нацбанку нет смысла искусственно поддерживать обменный курс молдавской валюты на существующем уровне.

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