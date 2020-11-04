Сопивник: как долго надо работать жителю Молдовы, чтобы купить квартиру

Эксперт объяснил незначительные изменения в ценах на недвижимость в столице, которые произошли с марта текущего года, когда в стране возникла эпидемическая ситуация и процесс купли-продажи квартир и домов был временно приостановлен.

Экспертиза Сопивник: сколько лет надо работать жителю Молдовы, чтобы купить квартиру

Несмотря на то, что в марте-апреле текущего года сектор недвижимости находился в вынужденном простое, это сильно не повлияло на снижение стоимости жилья в столице страны, в среднем падение цен составило до 4 процентов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Союза агентств по недвижимости Илья Сопивник.

"Падение цен было незначительным, я прогнозирую в дальнейшем рост цен на жилье в Кишиневе. Хотя если проанализировать стоимость двухкомнатной типовой квартиры в многоэтажке советского периода постройки в 2008 году и сейчас, то разница - значительная, цены упали с 54 до 35 тысяч евро", - уточнил эксперт. © Sputnik / Miroslav Rotari Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир

По словам собеседника, сейчас большее число граждан страны могут позволить себе приобрести квартиру на рынке вторичного жилья, на квадратные метры в "новострое" средства есть не у всех, но и этот сектор недвижимости не несет убытков.

"Если раньше среднестатистическому гражданину страны надо было около 30 лет честно трудиться, чтобы купить двухкомнатную квартиру, то сейчас эта цифра составляет всего 8 лет", - подчеркнул Сопивник.

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на Ботанике достигла 614 евро, на Буюканах – 565 евро, в Центре – 647 евро. На Чеканах стоимость - 586 евро, а на Рышкановке – 599 евро.

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике - 570 евро, на Буюканах - 527, в Центре - 588. На Рышкановке - 540, а на Чеканах - 538 евро.

В "трешке" цена квадратного метра на Ботанике составила 481 евро, на Буюканах - 443, в Центре - 509, на Чеканах - 453, на Рышкановке – 485 евро.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 444 евро на Ботанике, 404 - на Буюканах, 466 - в Центре, 430 - на Чеканах и 464 евро - на Рышкановке.

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