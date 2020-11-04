Ионицэ: сколько денег и времени надо на восстановление дорог в Молдове

Экономический эксперт проанализировал, как в стране могут построить хорошие дороги, и откуда взять средства на воплощение таких амбициозных для Молдовы целей.

Экспертиза Ионицэ: сколько денег и времени надо на восстановление дорог в Молдове

Плохое качество автотрасс в республике ставит под сомнение ее успешное экономическое развитие, а отсутствие полноценной сети автомагистралей по всей территории страны приводит к большим затратам на транспортировку товаров и к избыточному потреблению топлива транспортными средствами. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический аналитик Вячеслав Ионицэ.

"За последние 50 лет в республике были построены лишь 2 тысячи километров дорог, до этого времени в МССР было проложено порядка 7 тысяч километров асфальтовых дорог. Соответственно, за 50 лет построить такую протяженность дорог в стране - недостаточно", - отметил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Правительство выделит еще 130 миллионов леев на ремонт местных дорог

Эксперт подчеркивает: из-за плохого качества автотрасс в стране водители вынуждены тратить ежегодно на 1 миллиард леев больше на топливо и на техническое обслуживание и ремонт машин. В цифрах нагрузка на молдавские дороги за полвека увеличилась в 25 раз: если в 1970-м году было, в среднем, три машины на один километр трассы, сегодня этот показатель равен 75 транспортным средствам.

"С одной стороны, такое количество машин выгодно для государства, поскольку удастся осуществить значительные дорожные сборы, с другой - правительство ежегодно выделяет до 2 миллиардов леев, но их достаточно лишь для содержания, но не капитального ремонта дорог", - сказал Ионицэ.

Для того, чтобы в среднесрочной перспективе удалось планомерно восстанавливать молдавские дороги, необходимо дополнительно выделять дополнительно точно такую же сумму, тогда за 15-20 лет удастся привести трассы страны в нормальное состояние. Но пока Молдова не может себе это позволить, резюмировал собеседник.

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