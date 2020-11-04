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Роман Михэеш.
© Sputnik / Victor Iovva

Михэеш: расскажу, почему люди так надеются на президента Молдовы

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (320)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201104/32324173/mikheesh-rasskazhu-pochemu-lyudi-tak-nadeyutsya-na-prezidenta.html

Политический аналитик объяснил значимость фигуры главы государства для граждан страны, какими полномочиями он наделен, и может ли реально изменить жизнь народа к лучшему.

Экспертиза
Михэеш: расскажу, почему люди так надеются на президента Молдовы

В экспертном сообществе Молдовы неоднократно звучали мысли о том, что президента следует наделить более широкими конституционными полномочиями и передать в его ведение значительную часть исполнительной власти страны.

Теодор Кырнац
© Sputnik / Osmatesco
Кырнац: президенту Молдовы следует выполнять и обязанности премьера

Некоторые эксперты и вовсе считают, что президент должен возглавить кабинет министров республики, а должность премьера следует упразднить. 

Политолог Роман Михэеш в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, хватает ли главе государства властных рычагов для того, чтобы оправдать надежды и чаяния большинства жителей страны. 

"После того, как Молдова вернулась к всенародному избранию президента,он фактически стал сильной фигурой в нашем государстве, люди ждут от него решения многих проблем. По Конституции его полномочия близки к полупрезидентской форме государственной власти, в то время, как в Молдове - парламентская форма правления", - рассказал собеседник.

По словам эксперта, нынешний текст основного закона страны был в большей части скопирован с Конституции Румынии 1991 года, а ее авторы, в свою очередь, позаимствовали такой текст из французского варианта. Так, сегодня полномочия президента заключаются в том, что он является главнокомандующим вооруженными силами, подписывает законы, принимаемые парламентом, назначает судей и дипломатов, выдвигает кандидатуру премьер-министра.

Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco
Шаповалов: президенту Молдовы нужно больше полномочий

"Главе президенту расширили полномочия в сфере безопасности, он назначает директора СИБ, возглавляет заседания Высшего совета безопасности страны. Это - совсем непростая, формальная фигура", - добавил Михэеш. 

Особенно эффективным с властной точки зрения является постоянное сотрудничество главы государства в тандеме с премьер-министром, вдвоем они олицетворяют всю полноту исполнительной власти в стране, добавил эксперт, уточнив при этом, что именно поэтому люди так активно принимали участие в первом туре выборов 1 ноября, напрямую ассоциируя свои ожидания с возможностями будущего президента.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (320)

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Теги:
полномочия, Молдова, президент


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