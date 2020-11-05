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Олег Кожокару.
© Sputnik / Mihai Caraus

Кожокару: бомбы на колесах - насколько безопасны машины, ездящие на газе

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201105/32324424/bomby-na-kolesakh-naskolko-bezopasny-mashiny-ezdyaschie-na-gaze.html

Эксперт объяснил, в каких случаях переоборудование автомобиля с систем традиционного горючего - бензина и дизельного топлива - на газ может быть опасным.

Экспертиза
Кожокару: бомбы на колесах - насколько безопасны машины, ездящие на газе

Все больше автомобилистов в нашей республике переоборудуют свои машины с бензина и дизтоплива на газовые системы, делают они это для того, чтобы сэкономить, особенно популярна такая практика в службах такси, где порядка 80 процентов всего подвижного состава "стальных коней" ездят именно на газе. 

Между тем, среди жителей столицы и республики бытует расхожее мнение о том, что передвигаться в таких автомобилях небезопасно, дескать баллон с газом может взорваться в любой момент. Так ли это? На вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.
Парковка по-кишиневски.
© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
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"Сами такие системы, за редкими исключениями, являются безопасными. Все предусмотрено и учтено с точки зрения их технической эксплуатации на заводах, которые выпускают такие системы. Но есть два момента: первый - правильная техническое использование водителями таких систем, второй - переоборудование автомобиля должно проходить только на СТО", - сказал эксперт.

Газовую аппаратуру необходимо поверять каждые пять лет, водители таких машин должны проходить постоянный инструктаж, в ходе которого их полностью ознакомят с основными моментами технической безопасности.

По словам Кожокару, при даже самых незначительных неполадках в работе систем газовой аппаратуры в автомобилях, необходимо срочно прекратить движение, вызвать эвакуатор и отправиться на станцию технического обслуживания на диагностику, где специалисты своевременно устранят проблему. 

Конечно, газ является крайне взрывоопасным веществом, но все зависит от человеческого фактора: если правильно эксплуатировать такие системы в автомобилях, никакой опасности они не принесут, подытожил эксперт.

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Теги:
опасность, топливо, газ, машины


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