Кожокару: бомбы на колесах - насколько безопасны машины, ездящие на газе

Все больше автомобилистов в нашей республике переоборудуют свои машины с бензина и дизтоплива на газовые системы, делают они это для того, чтобы сэкономить, особенно популярна такая практика в службах такси, где порядка 80 процентов всего подвижного состава "стальных коней" ездят именно на газе.
Между тем, среди жителей столицы и республики бытует расхожее мнение о том, что передвигаться в таких автомобилях небезопасно, дескать баллон с газом может взорваться в любой момент. Так ли это? На вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.
"Сами такие системы, за редкими исключениями, являются безопасными. Все предусмотрено и учтено с точки зрения их технической эксплуатации на заводах, которые выпускают такие системы. Но есть два момента: первый - правильная техническое использование водителями таких систем, второй - переоборудование автомобиля должно проходить только на СТО", - сказал эксперт.
Газовую аппаратуру необходимо поверять каждые пять лет, водители таких машин должны проходить постоянный инструктаж, в ходе которого их полностью ознакомят с основными моментами технической безопасности.
По словам Кожокару, при даже самых незначительных неполадках в работе систем газовой аппаратуры в автомобилях, необходимо срочно прекратить движение, вызвать эвакуатор и отправиться на станцию технического обслуживания на диагностику, где специалисты своевременно устранят проблему.
Конечно, газ является крайне взрывоопасным веществом, но все зависит от человеческого фактора: если правильно эксплуатировать такие системы в автомобилях, никакой опасности они не принесут, подытожил эксперт.
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