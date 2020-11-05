Штефэницэ: при либералах в Кишиневе выдавали авторизации через "черный вход"

Эксперт рассказал, как при предыдущей администрации кишиневской примэрии в городе незаконно торговали земельными участками, из-за чего были уничтожены десятки памятников архитектуры, а город был ввергнут в строительный хаос.

Экспертиза Штефэницэ: при либералах в столице выдавали авторизации через "черный вход"

При власти либералов в примэрии муниципия Кишинев складывалась диаметрально противоположная ситуация - добропорядочные граждане вынуждены были месяцами ждать получения различных справок и документов, в то время, как люди, приходившие с конвертами для ряда чиновников, где были многотысячные суммы в евро и долларах, получали авторизации на земельные участки в сжатые сроки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Агентства по инспектированию и реставрированию памятников Ион Штефэницэ.

"Я как-то попробовал найти генерального примара Дорина Киртоакэ, чтобы он объяснил мне, почему через центральный вход, где стояла очередь из граждан, чиновники из примэрии находили десятки претензий для того, чтобы не выдавать документы, а через "черный вход" бизнесмены за 15-60 тысяч евро получали авторизации мгновенно", - заявил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев разрушается на глазах: что происходит с улицами города

В то время Штефэницэ был муниципальным советником и получал десятки жалоб от предпринимателей, которые не хотели и не намеревались нарушать закон. Даже имея статус местного советника, ему было сложно получить ответ на вопрос, почему были стерты с лица земли исторические здания, охраняемые государством по адресам: Букурешть, 66 и 81, и десятки других зданий, представляющих историческую ценность.

"Для ответа на этот вопрос я пытался в течение 5 месяцев найти генпримара, ни разу я его не застал на месте", - добавил собеседник.

Весь хаос, спровоцированный во время "либерального периода" управления Кишиневом, был спровоцирован потому, что во главе столицы не было руководителя и эффективного менеджера, подытожил Штефэницэ.

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