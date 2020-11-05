Лисневский: как социологи ошиблись накануне первого тура выборов президента

Молдавские социологи обладают крайне небольшим опытом, поэтому не учли огромную погрешность, которая существовала при проведении зондажей накануне первого тура президентских выборов, результаты которого явились сюрпризом как для самих кандидатов, так и для общества в целом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Ян Лисневский.
"Телефонные опросы - малоэффективны, процент искренности респондентов - очень низок в нашей стране, результаты таких исследований не отображают реальную картину, которую хотят увидеть молдавские политики. Они просто забывают об огромном проценте погрешности", - сказал собеседник.
Большинство опросов, проводившихся накануне 1 ноября, показали базовое примерное распределение голосов избирателя накануне первого тура, социологи не ошиблись по ситуации с волеизъявлением граждан внутри страны, но они не могли предположить, что за рубежом диаспора будет представлена не 5-6 процентами, как на всех предыдущих выборах, а проявится так массово, добавил Лисневский.
"На этот раз за рубежом вышли к урнам 15 процентов от общего числа избирателей. Это - в три раза больше, чем было за большинство электоральных туров последнего времени. Но предпосылок того, что состоится такое массовое голосование за границей, не было", - отметил эксперт.
Молдавские социологи в своих исследованиях заявляли, что первую позицию в первом туре займет действующий глава государства Игорь Додон, за которым последует Майя Санду, а на третьем месте окажется Ренато Усатый.
В реальности получилось, что по итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9%. За него проголосовали 227 938 граждан.
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