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Александру Грумеза.
© Photo : Facebook / Alexandru Grumeza

Грумеза: по каким признакам определить, что у вашего родственника инсульт

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности в республике, врач-невролог рассказал, как отличить, что у человека произошло кровоизлияния в мозг, чтобы максимально быстро оказать ему помощь.

Экспертиза
Грумеза: по каким признакам определить, что у вашего родственника инсульт

Неправильное питание, злоупотребление вредными привычками, нервная работа, постоянные переживания приводят к тому, что у человека развивается гипертония, сосуды быстро изнашиваются и возникает инсульт. Именно по этой причине в стране ежегодно гибнут сотни людей, которым вовремя не успевают оказать медицинскую помощь.

Как распознать, что у близкого человека произошло кровоизлияние в мозг? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал заведующий приемным отделением Института неврологии Александру Грумеза. 

"Мы, неврологи, исходим при определении симптомов инсульта от английского слова "fast" - быстро. То есть, первая буква "f" означает "face" - лицо. Когда происходит кровоизлияние в мозг, одна из половин лица становится фактически неподвижной, затем идет буква "a" означает "arm" - рука. При инсульте, как правило отнимается одна из них", - сказал собеседник. 

Врач продолжил: по его словам следующая далее буква английского алфавита "s" означает "speach" - речь. Человек, у которого случился инсульт, не может внятно разговаривать. Последняя буква "t" означает "time" - время, что свидетельствует о том, что родственники и близкие человека с инсультом должны максимально быстро вызвать скорую медицинскую помощь. Быстрая госпитализация позволяет спасти жизнь пациенту, исключить развитие тяжелых осложнений.

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Теги:
симптомы, инсульт


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