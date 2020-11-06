Шаповалов: кому достанется электорат Ренато Усатого во втором туре выборов

Главной интригой президентских выборов в республике остается вопрос: за кого из двух кандидатов проголосуют 15 ноября граждане, которые двумя неделями ранее поддержали Ренато Усатого? Политолог проанализировал ситуацию.

Экспертиза Шаповалов: кому достанется электорат Ренато Усатого во втором туре выборов

Рассуждая об электорате Ренато Усатого, многие молдавские политики "делят шкуру неубитого медведя", у этого политика избиратели - неоднородны по структуре, не являются приверженцами каких-либо конкретных доктрин или идей, а концентрируются вокруг определенной личности. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Электорат этого политика - молодая, сельская молдавская буржуазия, это люди от 25 до 40 лет, которые хотели бы занять определенное значимое место у себя в районе, в своем населенном пункте. Но они не могут этого сделать, поскольку эти места заняты десятилетиями людьми, переходящими из партии в другую, сохраняя свой пост", - заявил эксперт.

Политолог отметил: именно эта категория населения страны настроена более жестко и революционно, ожидая перемен в стране, поэтому в первом туре выборов президента голосовала таким образом. Но каких-либо гарантий того, что все эти люди поддержат лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду во втором туре, нет.

"Даже если Усатый их призовет голосовать за Санду, это вовсе не означает, что они поступят именно так. Я не представляю, как русскоязычные Бельцы проголосуют за кандидата от правых", - добавил Шаповалов.

Электорат Усатого и политика Майю Санду отдаляет друг от друга разная система ценностей и взглядов на политику как таковую, уверен собеседник. В такой ситуации полностью переводить все 17 процентов избирателей, которые отдали свои голоса за лидера "Нашей партии" в первом туре, на счет Санду будет неправильно, подытожил политолог.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Во второй тур прошли Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность") и Игорь Додон (независимый кандидат).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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