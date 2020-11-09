Рар: как НПО, финансируемые Западом, влияют на политику в Молдове

Неправительственные организации являются частью политической жизни Запада, Джордж Сорос и другие финансовые магнаты сознательно вливают в эти структуры, в том числе и в Молдове, огромные финансовые средства, чтобы повлиять на ситуацию в стране. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог из Берлина Александр Рар.
"Сорос вливает деньги в деятельность таких организаций в восточноевропейских странах, в том числе в Молдове. Таким образом он предоставляет молодому поколению некую перспективу. Вопрос в том, какие преимущества получает от этого страна, выигрывает или проигрывает она от такой закулисной деятельности", - сказал собеседник.
Если в начале 90-х годов прошлого столетия в республике действовали всего 38 неправительственных организаций, то к 2019 году их число возросло до 14 300, а на данный момент работают 13 800 таких некоммерческих организаций. Сотрудничают с ними около 82 тысяч волонтеров.
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