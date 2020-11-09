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Александр Рар.
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: как НПО, финансируемые Западом, влияют на политику в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201109/32349247/kak-npo-finansiruemye-zapadom-vliyayut-na-politiku.html

Политолог-международник из Германии раскрыл скобки, объяснив принципы функционирования на постсоветском пространстве и, в частности, в Молдове неправительственных организаций, финансируемых Фондом Сороса и другими западными структурами.

Экспертиза
Рар: как НПО, финансируемые Западом, влияют на политику в Молдове

Неправительственные организации являются частью политической жизни Запада, Джордж Сорос и другие финансовые магнаты сознательно вливают в эти структуры, в том числе и в Молдове, огромные финансовые средства, чтобы повлиять на ситуацию в стране. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог из Берлина Александр Рар. 

"Сорос вливает деньги в деятельность таких организаций в восточноевропейских странах, в том числе в Молдове. Таким образом он предоставляет молодому поколению некую перспективу. Вопрос в том, какие преимущества получает от этого страна, выигрывает или проигрывает она от такой закулисной деятельности", - сказал собеседник.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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По мнению эксперта, эти неправительственные организации, финансируемые Западом, стали в республике частью большой политики. Рар назвал такое утверждение неоспоримым фактом. Эксперт также подчеркнул, что НПО, финансируемые извне, играют в геополитических процессах в Молдове не самую последнюю роль. 

Если в начале 90-х годов прошлого столетия в республике действовали всего 38 неправительственных организаций, то к 2019 году их число возросло до 14 300, а на данный момент работают 13 800 таких некоммерческих организаций. Сотрудничают с ними около 82 тысяч волонтеров.

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Теги:
Молдова, политика, влияние, НПО


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