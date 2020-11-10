Чуря: какие силы могут войти в новую правящую коалицию в парламенте Молдовы

В преддверии второго тура президентских выборов и кадровых перестановок в молдавском правительстве в обществе назрел вопрос: возможно ли переформатирование правящей коалиции в высшем законодательном органе страны; эксперт представил свое видение по этой ситуации.

Экспертиза Чуря: какие силы могут войти в новую правящую коалицию в парламенте Молдовы

Представители руководства Демократической партии Молдовы озвучили свою позицию после заявления премьер-министра Иона Кику об отставке министров, выдвинутых от этого политического формирования.

По официальному сообщению ДПМ, министры, которые занимали места в правительстве от этой политической структуры, являются профессионалами, которые напряженно работали в период пандемического кризиса. Демпартия решила отозвать своих представителей из исполнительной власти, чтобы предложить избранному президенту возможность наладить эффективное сотрудничество с ветвями власти в стране, в соответствии с конституционными положениями.

На этом фоне у многих возник вопрос: что ожидать от сотрудничества ПСРМ и демократов в парламенте страны, будет ли переформатирована властная коалиция? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Вначале новое парламентское большинство не будет упорядочено. Это будет сотрудничество ряда групп и фракций в высшем законодательном органе страны, которое не будет на первом этапе закреплено документально", - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Rodion Proca В Демпартии рассказали, с кем могут создать коалицию после выборов

По прогнозу эксперта, скорее всего в новую пока неформальную коалицию войдет фракция ПСРМ, с ними могут начать сотрудничество группа "Pro-Moldova", в которую входят депутаты партии "Шор" и ряд других парламентариев. Их могут частично поддержать и те правые политики, занимающие депутатские кресла, которые останутся недовольными результатами второго тура выборов президента, который пройдет 15 ноября.

"Не исключаю, что из фракции "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе могут появиться желающие. Они могут иногда поддерживать те или иные законодательные инициативы", - уточнил аналитик.

Чуря считает, что большинству политических сил и парламентариев вряд ли на данном этапе стратегически выгодно распускать нынешний состав высшего законодательного органа, поэтому они будут искать все возможные доводы и аргументы для его сохранения.

Высказался о парламентской поддержке кабинета министров и действующий глава государства Игорь Додон.

"У нас есть как минимум три формулы, над которыми мы работаем, начиная с широкой коалиции и заканчивая различными другими политическими вариациями, которые будут реализованы совместно с ответственными партиями и депутатами парламента", - сказал Додон.

По его мнению, единственный способ сохранить политическую стабильность и функциональность экономики - это союз, образованный вокруг ПСРМ, а также президента и премьер-министра, которых поддерживает эта партия большинства в парламенте.

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