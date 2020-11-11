09:18 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.12
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Виктор Степанюк.
© Sputnik / Mihai Caraus

Степанюк: Молдова никуда не денется от геополитического раскола общества

Экспертиза
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/05/32346997.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201111/32390301/moldova-nikuda-ne-denetsya-ot-geopoliticheskogo-raskola.html

Эксперт проанализировал факторы, которые приводят к разделению молдавского социума на провосточную и прозападную геополитические баррикады, а также назвал способы, пользуясь которыми власть может удовлетворить интересы инакомыслящих сторон.

Экспертиза
Степанюк: Молдова никуда не денется от геополитического раскола общества

Накануне второго тура выборов президента Молдовы вновь отчетливо начали обозначаться контуры разделения электората по двум геополитическим полюсам. Одни избиратели позиционируют себя с прозападным курсом, другие с провосточным, хотя напрямую из политиков и команд соискателей президентского кресла особо никто не говорит.

Почему геополитическая карта становится настолько популярной в молдавском обществе, и можно ли сделать так, чтобы оно стало монолитным, более сконцентрированным на решении внутренних проблем, а не внешнеполитических вопросов развития страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк. 

"Очень часто политологи говорят о большом геополитическом расколе. Он сохраняется в молдавском обществе и будет присутствовать постоянно. Мы никуда не денемся, на нас, в силу географического положения, сильно давит западная цивилизация в лице ЕС И США, у которых здесь есть значительные геополитические интересы, и Россия и страны СНГ - с другой стороны", - отметил эксперт.
Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная: кишиневцы отдавали свои голоса не за геополитику

По словам Степанюка, еще одним геополитическим игроком в регионе в последнее время стала и Турция, которая также в значительной степени играет свою, обособленную роль в процессах геополитики в странах Юго-Восточной Европы.

"В ходе истории региональные политические конфликты сильных стран в регионе отражались на Молдове, но страна выживала, не зря мы говорим о 660-летней государственности", - добавил историк. 

"Золотой серединой" между геополитических огней для Молдовы может стать взвешенная, многовекторная политика, в результате которой страна лишь выиграет и сохранит добрососедские отношения, как с Западом, так и с Востоком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Политолог: разорвет ли геополитика новую власть в Молдове
Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится
Гречаная: кишиневцы должны голосовать не за геополитику, а за хозяина города
Теги:
причины, раскол, Молдова, общество, геополитика


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться