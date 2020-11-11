Степанюк: Молдова никуда не денется от геополитического раскола общества

Эксперт проанализировал факторы, которые приводят к разделению молдавского социума на провосточную и прозападную геополитические баррикады, а также назвал способы, пользуясь которыми власть может удовлетворить интересы инакомыслящих сторон.

Экспертиза Степанюк: Молдова никуда не денется от геополитического раскола общества

Накануне второго тура выборов президента Молдовы вновь отчетливо начали обозначаться контуры разделения электората по двум геополитическим полюсам. Одни избиратели позиционируют себя с прозападным курсом, другие с провосточным, хотя напрямую из политиков и команд соискателей президентского кресла особо никто не говорит.

Почему геополитическая карта становится настолько популярной в молдавском обществе, и можно ли сделать так, чтобы оно стало монолитным, более сконцентрированным на решении внутренних проблем, а не внешнеполитических вопросов развития страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.

"Очень часто политологи говорят о большом геополитическом расколе. Он сохраняется в молдавском обществе и будет присутствовать постоянно. Мы никуда не денемся, на нас, в силу географического положения, сильно давит западная цивилизация в лице ЕС И США, у которых здесь есть значительные геополитические интересы, и Россия и страны СНГ - с другой стороны", - отметил эксперт. © Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная: кишиневцы отдавали свои голоса не за геополитику

По словам Степанюка, еще одним геополитическим игроком в регионе в последнее время стала и Турция, которая также в значительной степени играет свою, обособленную роль в процессах геополитики в странах Юго-Восточной Европы.

"В ходе истории региональные политические конфликты сильных стран в регионе отражались на Молдове, но страна выживала, не зря мы говорим о 660-летней государственности", - добавил историк.

"Золотой серединой" между геополитических огней для Молдовы может стать взвешенная, многовекторная политика, в результате которой страна лишь выиграет и сохранит добрососедские отношения, как с Западом, так и с Востоком.

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