Жук: как Додон и Санду могут получить дополнительные голоса во втором туре

Эксперт проанализировал, какие электоральные резервы могут использовать два контркандидата, чтобы одержать победу на финальной "стометровке" президентской гонки.

Экспертиза Жук: как Додон и Санду могут получить дополнительные голоса во втором туре

На "финишной прямой" перед вторым туром выборов президента Молдовы каждый из кандидатов должен приложить все возможные усилия для привлечения максимального числа избирателей к урнам для голосования 15 ноября, а одним из резервов, не до конца использованным Игорем Додоном становится диаспора наших граждан, проживающих в России и странах СНГ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук.

"Внутри страны голоса распределились традиционно и ожидаемо, сейчас два кандидата должны бороться также за электорат, проголосовавший в первом туре за Ренато Усатого. Также есть большое поле для привлечения избирателей, особенно - на восточном направлении", - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Евгений Одиноков Заявление ЦИК: что ждет избирателей во втором туре выборов президента Молдовы

По словам эксперта, победу одержит тот из электоральных конкурентов, который окажется максимально убедительным в диалоге с молдавскими избирателями, в частности с теми, кто не участвовал в первом туре и не знает, за кого голосовать во втором.

"Во втором туре явка возрастет. К урнам для голосования выйдет на 5-6 процентов больше граждан с правом голоса. За этих избирателей и надо бороться. Так, как это происходило и в 2016 году", - добавил политолог.

Жук уверен, что не стоит говорить о том, что все граждане, отдавшие свои голоса в первом туре за того или иного кандидата, захотят прийти на выборы 15 ноября, оставшись при своем мнении.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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