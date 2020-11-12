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Моника Бабук.
© Sputnik / Mihai Caraus

Бабук: как остановить перебежчиков и "туризм" депутатов в парламенте Молдовы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201112/32419209/babuk-kak-ostanovit-perebezhchikov-i-turizm-deputatov-v-parlamente.html

Феномен политического туризма в парламенте Молдовы взял такой темп, что за год с небольшим некоторые депутаты умудрились сменить сразу по нескольку фракций. Вице-спикер высшего законодательного органа страны рассказала, можно ли остановить такую порочную практику.

Экспертиза
Бабук: как остановить перебежчиков и "туризм" депутатов в парламенте Молдовы

За последние несколько месяцев в парламенте республики многие депутаты сменили политическую окраску, а переход некоторых из одной фракции в другую в течение считанных недель и вовсе напоминает бег наперегонки, утверждают граждане страны. О том, можно ли в принципе пресечь политический туризм среди народных избранников, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала вице-председатель высшего законодательного органа страны Моника Бабук.

"Чудесного "рецепта" в борьбе с таким явлением нет. Сегодня трудно с моральной точки зрения квалифицировать действия таких людей. Граждане, которые удивляются, что среди депутатов столько перебежчиков, должны понимать, что это - не те люди, которые прилетели к нам с другой планеты, это - часть нашего общества", - констатировала собеседница.
Роман Михэеш, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Михэеш: расскажу, как остановить политический туризм в парламенте Молдовы

Проблема, по словам вице-спикера, заключается в том, что граждане должны получать более подробную информацию о тех кандидатах, проходящих по партийным спискам, которые баллотируются в парламент. Бабук уверена: само молдавское общество не должно пропускать таких людей к вершинам законодательной власти в стране.

"Я с удивлением смотрела на одного из своих коллег по парламенту, который пытался научить других какой-то морали, когда сам сменил четыре или пять партий, а в нынешнем созыве поменял три фракции", - добавила вице-спикер.

Молдавскому обществу следует сконцентрироваться на воспитании нового поколения отечественных политиков и государственных функционеров, которые через считанные годы должны будут оздоровить политический класс страны, в принципе не допускать феномен политического туризма, резюмировала Бабук. 

В среду депутат Елена Бакалу объявила о выходе из группы Pro Moldova и присоединении к платформе Pentru Moldova ("За Молдову"). Об этом сообщил парламентарий Сергей Сырбу на своей странице в Facebook.

Сырбу опубликовал заявление Бакалу, в котором подчеркивается, что она выходит из парламентской группы Pro Moldova и продолжит работу в качестве независимого депутата.

Ранее пятеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. 

Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы,  в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

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Теги:
депутаты, Молдова, парламент


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