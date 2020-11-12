Кузнецов: расскажу, как долго удержится у власти правительство Кику

Эксперт проанализировал, какая судьба ждет нынешний состав кабинета министров республики после второго тура президентских выборов, намеченных на 15 ноября.

Экспертиза Кузнецов: расскажу, как долго удержится у власти правительство Кику

Пока социологи представляют различные результаты опросов общественного мнения, в социальных сетях развернулись бурные дискуссии о том, кто же из двух кандидатов займет президентское кресло, политолог Александр Кузнецов в эфире студии Sputnik Молдова спрогнозировал, в каком положении окажется правительство Иона Кику, как при одном, так и при другом сценарии.

"Игорь Додон наверняка убежден, что большая часть голосов, которые есть в парламенте у ПСРМ и партнеров этой фракции, способна обеспечить долгую жизнь этого правительства. Даже если предположить, что будет избран другой президент на следующей неделе, кабмин Кику может существовать еще очень долго, если сам парламент не инициирует ему вотум недоверия", - сказал эксперт. © Photo : Guvernul Republicii Moldova Кику: Молдова остается открытой для развития сотрудничества со странами СНГ

Собеседник уверен, что даже такой сценарий может рассматриваться нынешним главой государства в качестве резервного в случае поражения во втором туре выборов. Если гипотетически предположить, что Санду станет президентом, ей будет крайне трудно изменить существующий расклад сил в высшем законодательном органе страны, добавил политолог.

"Каждый член нынешнего правительства должен понимать, что вечных во власти нет, поэтому следует стремиться использовать выделенное время, чтобы сделать что-то нужное и полезное для народа", - резюмировал Кузнецов.

Глава Демпартии Павел Филип 7 ноября заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, ДПМ намерена вывести своих представителей из состава правительства.

Премьер Ион Кику 9 ноября предложил президенту отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник.

Кроме того, был представлен и проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, которого назначили послом Молдовы в Венгрии. Глава государства со всеми перестановками согласился. Спустя всего несколько часов, представили кандидатуры новых членов кабмина, которых и утвердили в последствии.

Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый - министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук - главой Минобороны, Лилия Поголша - министром образования, культуры и исследований. Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova