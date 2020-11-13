Лисневский: объясню, почему в Молдове много неопределившихся избирателей

По данным многочисленных соцопросов, проводившихся накануне первого тура президентских выборов в стране, значительная доля граждан не знала, за кого отдать свой голос, во втором туре будет немного иначе, но останутся и те, кто принципиально не идет на выборы.

Экспертиза Лисневский: объясню, почему в Молдове много неопределившихся избирателей

В республике за последние несколько лет сформировались две группы неопределившихся избирателей, в том числе это касается и президентских выборов в стране, которые проходили 1 ноября, и второй тур которых намечен на 15 число текущего месяца. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Ян Лисневский.

"Некоторые взвешивают, кто из двух кандидатов им наиболее близок и все же идут голосовать. Таких избирателей мало. Больше всего тех, кто так и не нашел достойного кандидата, за кого мог бы отдать свой голос", - сказал эксперт.

По словам собеседника, значительная доля неопределившихся избирателей сформировалась в течение всего периода независимости страны и по причине нараставшего за эти годы частичного отсутствия политического воспитания тех, кто в различные годы находился у властных рычагов в стране.

"Три десятилетия наши политики занимались тем, что ругали друг друга. Оппозиция постоянно во всем винила власть, а она, в свою очередь, - инакомыслящих конкурентов", - сказал политолог.

Лисневский добавил: за все эти десятилетия новых формул "игры на избирателя" молдавские политики так и не придумали, равно, как и не дошли до общего уровня политической культуры, которая наблюдается в развитых демократических странах.

"У нас оппозиция постоянно создает одного врага, против которого ведется вся борьба. Вся кампания строится на обвинениях одного из контракандидатов", - уточнил эксперт.

По словам Лисневского, сегодня молдавское общество, невзирая на политические распри, готово, в большинстве своем, объединиться вокруг какой-либо государственной идеи, которую до сих пор не придумали, а пока так происходит, доля неопределившихся будет сохраняться на высокой численной планке, а, может, и увеличиваться.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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