Лисневский: объясню, почему в Молдове много неопределившихся избирателей

В республике за последние несколько лет сформировались две группы неопределившихся избирателей, в том числе это касается и президентских выборов в стране, которые проходили 1 ноября, и второй тур которых намечен на 15 число текущего месяца. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Ян Лисневский.
"Некоторые взвешивают, кто из двух кандидатов им наиболее близок и все же идут голосовать. Таких избирателей мало. Больше всего тех, кто так и не нашел достойного кандидата, за кого мог бы отдать свой голос", - сказал эксперт.
"Три десятилетия наши политики занимались тем, что ругали друг друга. Оппозиция постоянно во всем винила власть, а она, в свою очередь, - инакомыслящих конкурентов", - сказал политолог.
Лисневский добавил: за все эти десятилетия новых формул "игры на избирателя" молдавские политики так и не придумали, равно, как и не дошли до общего уровня политической культуры, которая наблюдается в развитых демократических странах.
"У нас оппозиция постоянно создает одного врага, против которого ведется вся борьба. Вся кампания строится на обвинениях одного из контракандидатов", - уточнил эксперт.
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.
Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.
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