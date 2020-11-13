Урекян: в Молдове может повториться ситуация 90-х годов прошлого века

Ветеран молдавской политики проанализировал возможные сценарии событий после второго тура президентских выборов в стране, а также вероятность тотального экономического коллапса.

Экспертиза Урекян: в Молдове может повториться ситуация, как 90-е годы прошлого века

В период пандемического кризиса и экономических проблем, нехватки средств в бюджете на 2021 год крайне опасно делать необдуманный выбор, который может привести к глубокому политическому упадку и тотальной разрухе, сродни той, что царила в республике в начале и середине 90-х годов прошлого столетия. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший генеральный примар муниципия Кишинев Серафим Урекян.

"Такие прогнозы - не пустые разглагольствования. Я помню то время, когда в 1994 году начал управлять Кишиневом, тогда были веерные отключения электричества, не было газа. Благодаря моим дружеским связям с мэрами Москвы и Киева Лужковым и Омельченко тогда удавалось оперативно решать эти проблемы и стабилизировать ситуацию", - вспомнил политик.

По словам собеседника, повторение событий "шальных" 90-х годов в республике представляется реальным, если не учитывать одно "но". Урекян назвал лишь один способ обойти такой острый кризис, это возможно исключительно в том случае, если парламент, правительство и президент будут работать сообща.

"Если один из контракандидатов будет избран президентом и не найдет компромисса с парламентом, то ситуация усугубится. Такой президент "с обрезанными крыльями" неспособен будет ничего сделать, основываясь лишь на политических декларациях", - добавил Урекян.

Ветеран молдавской политики уверен: в это непростое для страны время граждане должны сделать правильный выбор, руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.

Второй тур выборов решением Центризбиркома назначен на 15 ноября. Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

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