Сакарэ: расскажу об уникальных целебных свойствах молдавского меда

За весь теплый сезон в республике пчеловоды собирают урожай различных сортов меда, некоторые из них - очень полезны, другие нужны просто для общего укрепления организма, эксперт рассказал о культуре потребления сладкого лакомства.

Экспертиза Сакарэ: расскажу об уникальных целебных свойствах молдавского меда

В больших объемах в республике производится рапсовый мед, пасечники очень ценят этот сорт, поскольку он содержит много кальция и необходим людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал пчеловод Петру Сакарэ.

"Рапсовый мед является очень легким для пищевого употребления сортом. В нем - наибольшее содержание цветочной пыльцы, что выгодно отличает этот сорт от других", - заявил собеседник. © Sputnik / Evghenii Panasenco Страна осталась без меда: худший год для пчеловодов Молдовы

По словам пасечника, майский и акациевый мед проигрывают по целебным свойствам рапсовому, но их преимуществом являются вкусовые ощущения, также эти сорта наиболее подходят для приготовления кондитерских изделий. Как подчеркнул Сакарэ, эти сорта - для тех, кто хочет похвастаться гостям зимой, что у них есть запасы меда, который не засахарился, поскольку именно эти разновидности сладкого лакомства наименее подвержены кристаллизации.

"Акациевый мед также полезен людям с сахарным диабетом, особенно больным этим недугом детям. В остальном этот сорт не приносит ощутимой пользы организму. Он дорогой, потому что его мало", - добавил пчеловод.

В последний год активный медосбор пасечники наблюдают с шалфеевых и лавандовых полей, где также растет расторопша. Помимо того, что эти разновидности меда являются одними из самых вкусных, они обладают значительными терапевтическими качествами, способствуя общему укреплению иммунитета и всего организма.

"Также целебным является подсолнечный мед, в котором содержание полезной пыльцы также очень велико. Недостатка по этому сорту пасечники не наблюдают, поскольку в стране в сезон есть значительные площади, засеянным этой сельхозкульутрой", - уточнил Сакарэ. © Sputnik / Александр Димитров Сладкое лакомство: как приднестровский мед покоряет сердца европейцев

Собеседник указал на то, что подсолнечный мед богат микроэлементами, что способствует общему укреплению организма человека, а в холодное время года потребление в пищу одной-двух чайных ложек этого лакомства в день помогает поддержать иммунитет и уберечь себя от инфицирования сезонными вирусами.

Молдавский мед пользуется спросом в странах Европы, однако его недобор в сейчас не позволяет в полной мере заработать молдавским пчеловодам. В основном, на экспорт пойдет липовый мед, который оптом поставляют за рубеж, в среднем, по 45 леев за килограмм. Лишь в некоторых странах максимальная его цена составляет около 70 леев.

Лето нынешнего года стало одним из немногих за семь десятилетий, когда пасечники должны были подкармливать пчелиные семьи сахарным сиропом, спасая их от неминуемой гибели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova