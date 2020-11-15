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Виорел Фурдуй.
© Sputnik / Mihai Caraus

Фурдуй: почему граждане Молдовы больше доверяют примэрии

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Жители республики склонны больше доверять местным органам власти, а не центральным - об этом свидетельствуют данные ряда последних социологических опросов, проводившихся в республике. Эксперт объяснил, почему происходит именно так.

Экспертиза
Фурдуй: почему граждане Молдовы больше доверяют примэрии, чем президенту

Примэрия – второе после церкви учреждение, которому граждане Молдовы доверяют больше всего. Церковь в нашем обществе пользуется доверием более чем у 70% граждан, а примэрия – у более 50% жителей. Это показывают все опросы общественного мнения, и такая тенденция сохраняется уже давно. Между прочим, президент, которого народ выбирает в это воскресение, занимает лишь третье место в этом рейтинге.

С чем связаны такие предпочтения наших сограждан? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Конгресса органов местной власти Виорел Фурдуй.

"То, что граждане страны наиболее склонны доверять примэрии, как учреждению, это естественно. Все услуги, которые в селах предоставляются гражданам, предоставляет именно примэрия. Люди идут в это учреждение, даже когда их просьбы не находятся в компетенции примэрии", - отметил собеседник. 

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
В четырех селах Молдовы прошли выборы примаров: кто победил
По его словам, доверие граждан к органам местного самоуправления объясняется тем, что они сами выбирают примара и поселковый совет. Жители знают, что если люди, которых они своим голосованием делегировали в примэрию, не оправдают оказанного им доверия, на следующих выборах их можно будет с легкостью сменить.

"Тот, кто становится главой местной власти в конкретном населенном пункте, заинтересован сделать жизнь людей лучше, если, конечно, сам честен", - добавил Фурдуй.

Большинство примаров в стране сегодня сконцентрированы на решении хозяйственных вопросов и инфраструктурных проблем - строительстве водопроводов и канализационных сетей, газификации, ремонте социальных учреждений в селе, подчеркнул эксперт. Если примар добросовестно выполняет свои обязанности, люди отвечают ему благодарностью, что является пусть и нематериальной, но самой ценной наградой за труды.

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Теги:
примэрия, доверие, граждане РМ


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