Фурдуй: почему граждане Молдовы больше доверяют примэрии

Примэрия – второе после церкви учреждение, которому граждане Молдовы доверяют больше всего. Церковь в нашем обществе пользуется доверием более чем у 70% граждан, а примэрия – у более 50% жителей. Это показывают все опросы общественного мнения, и такая тенденция сохраняется уже давно. Между прочим, президент, которого народ выбирает в это воскресение, занимает лишь третье место в этом рейтинге.
С чем связаны такие предпочтения наших сограждан? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Конгресса органов местной власти Виорел Фурдуй.
"То, что граждане страны наиболее склонны доверять примэрии, как учреждению, это естественно. Все услуги, которые в селах предоставляются гражданам, предоставляет именно примэрия. Люди идут в это учреждение, даже когда их просьбы не находятся в компетенции примэрии", - отметил собеседник.
"Тот, кто становится главой местной власти в конкретном населенном пункте, заинтересован сделать жизнь людей лучше, если, конечно, сам честен", - добавил Фурдуй.
Большинство примаров в стране сегодня сконцентрированы на решении хозяйственных вопросов и инфраструктурных проблем - строительстве водопроводов и канализационных сетей, газификации, ремонте социальных учреждений в селе, подчеркнул эксперт. Если примар добросовестно выполняет свои обязанности, люди отвечают ему благодарностью, что является пусть и нематериальной, но самой ценной наградой за труды.
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