Черарь: расскажу, как проходят цыганские "суды" в Молдове

У молдавских ромов есть свой кодекс чести, в соответствии с которым они живут и выстраивают отношения в случае спорных ситуаций. Глава этого этноса в республике рассказал, как решают возникающие конфликты.

Экспертиза Черарь: расскажу, как проходят цыганские "суды" в Молдове

У каждого этноса и народа есть свои древние традиции и обычаи, свято чтят их и молдавские цыгане, у которых установлены свои негласные и не прописанные в официальных законодательных нормах правила поведения и жизни, а также модели решения спорных, самых острых и противоречивых ситуаций. В этом случае возникают "цыганские суды", за которыми внимательно следит глава всех ромов республики ("барон") Артур Черарь. В эфире студии Sputnik Молдова он рассказал, как это происходит.

"Вести такие суды - нелегкая ноша. Ошибочно думать, что по их завершению все тебе аплодируют. После такого суда с одним из тех, кто участвовал в нем, на всю жизнь останешься врагом, потому что он услышит прилюдно правду о себе. Двух правд не бывает. Но сужу не я, а выношу спорный вопрос на голосование", - поведал собеседник.

Черарь добавил: именно народное сообщество решает, как наказать виновного. Например, отметил собеседник, штрафы могут налагать на мужчину, который женился на цыганской девушке, а потом, спустя незначительный отрезок времени, бросил ее.

"Мы бьем виновного по карману, штрафы могут составлять и 10, и 20 тысяч долларов, в зависимости от того, насколько нарушил человек Кодекс чести", - отметил Черарь.

Собеседник подчеркнул, что старается на "цыганских судах" решать все вопросы мирно, чтобы не возникали продолжительные конфликты между семьями, которые могут спровоцировать разделение этнокультурной общины ромов, как таковой.

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