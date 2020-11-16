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Роман Михэеш.
© Sputnik / Victor Iovva

Михэеш: с какими проблемами столкнется президент Молдовы после выборов

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201116/32487886/s-kakimi-problemami-stolknetsya-prezident-moldovy-posle-vyborov.html

Политический аналитик проанализировал, какие первоочередные вопросы придется решать новоизбранному президенту страны после вступления в должность.

Экспертиза
Михэеш: с какими проблемами столкнется президент Молдовы после выборов

Первое, что должен сделать избранный президент республики после вступления в должность - всерьез заняться решением экономических проблем, поскольку эффекты от пандемии сильно отразились на состоянии национального хозяйства страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Его задача - обеспечить своевременную выплату пенсий и зарплат, всех государственных адресных компенсаций. Для этого ему необходимо сесть за стол переговоров со всеми политическими силами, которые представлены в парламенте. Потом первым делом следует заняться разработкой "дорожной карты" выхода из ситуации с коронавирусом", - сказал собеседник.

Женщина в маске, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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По мнению эксперта, трудности могут возникнуть с предоставлением Молдове вакцин от коронавируса, когда их официально рекомендует к применению Всемирная организация здравоохранения. Поиск средств на приобретение крупных партий этих вакцин станет серьезной задачей для нового главы государства.

"Также необходимо будет найти деньги на другие медицинские препараты и оборудование для модернизации больниц. Первое, что должен сделать новый президент - сработаться с премьером для четких и выверенных решений в экономике, для того, чтобы быстрее победить коронавирус в нашей стране", - резюмировал Михэеш.

Второй тур выборов президента в Молдове прошел 15 ноября. После подсчета голосов на 2140 избирательных участках из 2143 Майя Санду набирает 57,63% голосов, а Игорь Додон - 42,37%.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)

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Теги:
проблемы, президент, Молдова


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