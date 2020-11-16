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Аурелиан Лаврик
© Sputnik / Mihai Caraus

Лаврик: объясню, почему граждане Молдовы так надеются на президента

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)
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Политолог рассказал, почему жители республики связывают именно с президентом решение всех насущных проблем, несмотря на то, что Молдова является парламентской республики, согласно положениям Конституции.

Экспертиза
Лаврик: объясню, почему граждане Молдовы так надеются на президента

Повышенные ожидания жителей страны от ее президента связаны с менталитетом многонационального молдавского народа, с восточноевропейским менталитетом, свойственным нашим людям, которые на протяжении истории привыкли жить при господарях, царях и генеральных секретарях партии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Аурелиан Лаврик.

"На нашей земле на протяжении веков всегда власть была сконцентрирована в одних руках. Это пошло еще из Средневековья, когда люди ассоциировали всю ответственность за принимаемые решения с конкретным человеком. Людям нравится видеть человека, который бы отвечал за действия власти и олицетворял ее", - подчеркнул эксперт.

Сотрудники полиции в приграничном поселке Варница обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья в Молдавию в день второго тура выборов президента Молдавии
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По мнению политолога, в 2000 году, когда была проведена конституционная реформа, и страна перешла к парламентской форме правления, а затем президенту сильно урезали полномочия, он перестал быть символической политической фигурой в республике.

"Сильные позиции президента возможны в том случае, когда его поддерживает парламентское большинство, а правительство выполняет программу, представленную главой государства", - подытожил Лаврик.

Второй тур выборов президента в Молдове прошел 15 ноября. После подсчета голосов на 2141 избирательном участке из 2143 Майя Санду набирает 57,71% голосов, а Игорь Додон - 42,29%.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)

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Теги:
надежды, Молдова, президент


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