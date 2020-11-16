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Ион Штефэницэ.
© Sputnik / Osmatesco

Штефэницэ: сколько исторических зданий потерял Кишинев

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В молдавской столице стерли с лица земли сотни зданий, которые были построены в далеком прошлом, все они остались лишь на фотографиях и внесены в "Черную книгу культурного наследия Кишинева".

Экспертиза
Штефэницэ: сколько исторических зданий было уничтожено в Кишиневе

Начиная с ноября 2009 года, когда в столице под защитой государства находились 977 зданий, многие из них были уничтожены, а земельные участки, оставшиеся от них, были использованы под возведение новых строений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Агентства по инспектированию и реставрированию памятников Ион Штефэницэ.

"В марте 2010 года в министерство культуры был представлен список, где содержались данные нашего трехмесячного мониторинга. Мы констатировали печальную ситуацию в 187 исторических кварталах Кишинева, где были незаконно снесены более 80 памятников архитектуры", - отметил собеседник.

Суд
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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По его словам, другая часть исторических зданий в столице подверглась незаконным перестройкам, когда к ним добавляли различные мансарды, дополнительные помещения, которые, в целом, портили внешний вид памятников архитектуры постройки XIX века и начала XX-го. 

"Сейчас от многих зданий остались лишь фотографии, которые мы опубликовали в "Черной книге культурного наследия Кишинева". Мы констатировали, что с 2009 года по сей день в столице, в среднем, разрушали по одному историческому памятнику в месяц", - добавил собеседник.

Штефэницэ добавил: если продолжится подобная практика, в течение десяти лет от исторической части Кишинева не останется практически ничего.

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Теги:
история, уничтожение, здания, Кишинев


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