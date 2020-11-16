Штефэницэ: сколько исторических зданий потерял Кишинев

Начиная с ноября 2009 года, когда в столице под защитой государства находились 977 зданий, многие из них были уничтожены, а земельные участки, оставшиеся от них, были использованы под возведение новых строений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Агентства по инспектированию и реставрированию памятников Ион Штефэницэ.
"В марте 2010 года в министерство культуры был представлен список, где содержались данные нашего трехмесячного мониторинга. Мы констатировали печальную ситуацию в 187 исторических кварталах Кишинева, где были незаконно снесены более 80 памятников архитектуры", - отметил собеседник.
"Сейчас от многих зданий остались лишь фотографии, которые мы опубликовали в "Черной книге культурного наследия Кишинева". Мы констатировали, что с 2009 года по сей день в столице, в среднем, разрушали по одному историческому памятнику в месяц", - добавил собеседник.
Штефэницэ добавил: если продолжится подобная практика, в течение десяти лет от исторической части Кишинева не останется практически ничего.
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