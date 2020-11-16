Фурдуй: какими качествами должен обладать идеальный примар

Экспертиза Фурдуй: какими качествами должен обладать идеальный примар

При выборах примаров граждане страны не столько ориентируются на политическую принадлежность человека, сколько на его личные и организаторские качества и способности, умение решать насущные проблемы людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал Виорел Фурдуй.

"Принадлежность к какой-то партии в этом случае уходит на задний план. Это доказали все местные выборы в стране. Люди выбирают хозяйственника, человека дела, а не только слов", - отметил эксперт.

По словам собеседника, партийный фактор важен при выборах местных и районных советов - там политика все же превалирует - нежели в случае с избранием главы населенного пункта. Пример - пригородный поселок Крикова, где примаром работает около 30 лет один и тот же человек.

Фурдуй напомнил, что умение эффективно управлять, искать средства для внедрения инфраструктурных проектов, выстраивать отношения с центральными властями - те важные качества, которые обеспечат успешное будущее любому примару. Когда люди видят конкретные дела, им далеко не принципиально, какую политическую силу представляет кандидат, резюмировал собеседник.

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