Фурдуй: какими качествами должен обладать идеальный примар

При выборах примаров граждане страны не столько ориентируются на политическую принадлежность человека, сколько на его личные и организаторские качества и способности, умение решать насущные проблемы людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал Виорел Фурдуй.
"Принадлежность к какой-то партии в этом случае уходит на задний план. Это доказали все местные выборы в стране. Люди выбирают хозяйственника, человека дела, а не только слов", - отметил эксперт.
Фурдуй напомнил, что умение эффективно управлять, искать средства для внедрения инфраструктурных проектов, выстраивать отношения с центральными властями - те важные качества, которые обеспечат успешное будущее любому примару. Когда люди видят конкретные дела, им далеко не принципиально, какую политическую силу представляет кандидат, резюмировал собеседник.
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