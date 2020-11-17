Крылов: спецоперация "диаспора", или как Санду выиграла выборы президента

Политолог Валентин Крылов проанализировал, как фактор диаспоры повлиял на результат второго тура выборов президента Молдовы, и насколько честным было организовано волеизъявление соотечественников, проживающих и работающих за рубежом.

Экспертиза Крылов: спецоперация "диаспора" или как Санду выиграла выборы президента

Результат второго тура был предопределен в первом, когда диаспора Молдовы решила за граждан, проживающих внутри страны, кто получит первое место. Однако внутри страны уверенную победу одерживал 1 ноября действующий президент Игорь Додон. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, депутат первого парламента республики Валентин Крылов.

"Участие диаспоры и в первом и во втором турах повернуло результаты выборов в другую сторону. После первого тура политическая элита Молдовы обратила недостаточное внимание на фактор голосования диаспоры. Уже в первом туре надо было предугадать, что операция "диаспора" получит свое развитие", - подчеркнул собеседник. © Sputnik LIVE: Результаты второго тура выборов президента Молдовы - итоги голосования

По словам Крылова, в штабе контркандидата Майи Санду Игоря Додона не до конца всерьез восприняли этот фактор риска, что и сказалось на финальных результатах.

"Для меня лично такой результат голосования во втором туре был предсказуем. Но его результат никак не соответствует реальному соотношению политических сил в стране. В качестве эксперта я ставлю под сомнение корректность организации голосования в диаспоре", - заключил политолог.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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