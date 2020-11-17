Дубровский: после инаугурации Санду должна решать серьезные проблемы

Политолог назвал основные проблемы, с решением которых столкнется победившая во втором туре президентских выборов политик Майя Санду, а также аргументировал, почему развитие отношений с Россией для Молдовы должно стать приоритетным.

Экспертиза Дубровский: после инаугурации Санду должна решать серьезные проблемы

Последствия пандемии и экономический кризис очень сильно сказались на состоянии малых и средних предприятий в республике, именно по этим секторам вынужденные экономические ограничения ударили более всего, "на лопатках" оказались транспортная и туристическая отрасли, а бюджет не досчитался миллиардов леев. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк Анатолий Дубровский, отвечая на вопрос, на какие приоритетные аспекты придется в первую очередь обратить внимание новоизбранному президенту страны.

"В наших условиях без проведения активной внешней политики невозможно будет решить внутренние экономические проблемы. Поэтому перед новым президентом стоят серьезные экономические задачи выстраивания партнерства, сближения с Россией. Основные экспортные поставки идут именно туда, там - значительная часть наших сограждан находятся на заработках", - отметил собеседник. © Photo : Miroslav Rotari Санду: после инаугурации инициирую консультации с парламентскими фракциями

Сегодня решение вопросов молдавских трудовых мигрантов, работающих в России, должно обеспокоить нового президента республики, поскольку обеспечить их достаточным числом рабочих мест и достойным уровнем заработка никто пока не в состоянии, добавил эксперт.

"Сейчас обострение отношений с Россией и другими внешними партнерами не сыграет в пользу Санду, поскольку она много обещала в ходе предвыборной кампании", - заключил собеседник.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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